¡ÚÌÀÆü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢¤Î¤Ö¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÈÇ÷¤ë¤¬¡Ä¡Ò9ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¿ó¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¼¡²óºî¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè24½µ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¤Ï9Æü¡¢Âè117²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Î¤ªÎé¤Ë¡¢¼êÖº¼£Ãî(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤¬¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Ë¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÇ÷¤ê¡Ä¡£
¡ÒÂè117²ó¤¢¤é¤¹¤¸ ¡Ó
¡¡±Ç²è¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¼êÖº¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Î¤ªÎé¤Ë¤È¿ó¤Ë¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¼¡²óºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÂç´¿·Þ¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÇ÷¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£