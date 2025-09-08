¹âÂÎÏ¢¤«¤éJ¥æ¡¼¥¹¤Ë¡£Âç³Ø£²Ç¯¤Ç¥Þ¥ê¥Î¥¹ÆâÄê¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤´ØÉÙ´ÓÂÀ¤ÏU-20WÇÕ½Ð¾ì¤â»ëÌî¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¥ê¡¼¥°£´Éô¤ÇÀï¤¤¡¢¹â¹»¤ÏÆüÂÎÂçÇð¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿´ØÉÙ´ÓÂÀ¡££±Ç¯¼¡¤ÎÅß¤ËÆ±¹â¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°éÀ®¤ÎÁê¸ß»Ù±ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇðU-18¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£³Ç¯¼¡¤Ë¤Ï10ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢ÃæÈ×¤«¤éº¸SB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ÆºÍÇ½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Çµ»¤òËá¤¡¢º£Ç¯£··î²¼½Ü¤Ë¼«¿È½é¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ò·Ð¸³¡£¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢SBÅ¾¸þ£²Ç¯¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î21Æü¤Ë¤Ï28Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡££²Ç¯À¸¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ËÎ×¤àU-22ÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢£¹·î£³Æü¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î½éÀï¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤ËÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥«¡¼¤âÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¾¡¤Á¼è¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ØÉÙ¤À¤¬¡¢²£ÉÍFM²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤ÇÇ¯¾å¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Áá¤¯J¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥¦¥º¥Ù¥¯¤Ç¼õ¤±¤¿»É·ã¤Ë²Ã¤¨¡¢²£ÉÍFM¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÂàÃÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹Áª¼ê¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹Áª¼ê¤ä¥¢¥é¥¦¡¼¥¸¥çÁª¼ê¤ÈÎý½¬¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢£¹·î²¼½Ü¤«¤é¤ÏU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤ÇÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ç¸½ºß¡¢º¸SB¤Ï¼êÇö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿DF郄¶¶¿Î¸Õ¡ÊCÂçºå¡Ë¤¬±¦Â¤ÎÂè£µÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢º£Í½Áª¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëDF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤â¡¢U-20WÇÕ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯³°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âç²ñ»²²Ã¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£Í½Áª¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¾®¿ùÁª¼ê¤Î»²²Ã¤¬¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡££¹Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÃÏÆ»¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹ï¤ß¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤¬³ÎÄê¤¹¤ë£¹Æü¤Î¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈÀï¤Ç¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡¡´ØÉÙ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ¤¶¤·¡¢ìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
