お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。ストーカー被害について明かす場面があった。

この日、相方・梶原雄太とそろって出演。占星術のホロスコープで占う彌彌告さんは西野について「相手を狂わせる宿命を持ってる」「。思い込みが激しい人から執着されたら、もう男女問わずストーカー並みの攻撃を受ける」と指摘した。

これに、梶原が「（西野は）1回勝手に結婚されたことあるんですよ」とニヤリ。西野も「勝手に婚姻届を出されたりとか」と苦笑。梶原が「証人がタモリさんになってたんですよ」と続けると、西野は「それで区役所の方が“見届け人みたいなとこにタモリって書いてあるんですけど”って。区役所の方が、さすがにタモリさんはタモリとは書かないだろう、って念のため連絡くださって。あれ、“森田一義”だったら行ってた。勝手に入れられていた」と苦笑した。

さらに「ストーカーも、めっちゃ多いっす。年1ぐらいで警察に行ってますね」と告白。梶原も「凄いな」と驚くばかり。

彌彌告さんは「思考のあり方がアウトプット型になって、世の中に対して何かを提唱したりとか、言わずにはいられなくなっちゃう」とも。これにも、西野も「めっちゃ当たってる。全部当たってます」と認めていた。