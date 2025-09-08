¡È¡ÖAIR¡×¤Ï·Ý½Ñ¡É ¡Ö¡ØAIR¡Ù25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×¡×¸ÂÄê2,000¸Ä¤ÇÈ¯Çä·èÄê
¡¡Åì±É¤Ï¡¢¡Ö¡ØAIR¡Ù25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×¡×¤ò¸ÂÄê2,000ÅÀ¤Ç2026Ç¯3·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤ÏËÜÆü9·î8Æü¤è¤ê³«»Ï¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖKey¡×¤Î2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È·Ý½Ñ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖAIR¡×¤ÎÈ¯Çä25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÏÓ»þ·×¡£Ê¸»úÈ×¤Ï¡ÖAIR¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍã¿Í¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¤Ç¡¢Éñ¤¤¹ß¤ê¤ë±©¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12»þ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡ÖAIR¡×¸ø¼°¥í¥´¤È¡Ö25th Anniversary¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢5»þ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤ÏKey¤Î2ºîÌÜ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤Æ2ÀÐ¤ÎÅ·Á³¥À¥¤¥ä¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3»þ¤Î°ÌÃÖ¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤ÏÂè°ìÉô¡ÖDREAM¡×¤ò¡¢6»þ¤Î°ÌÃÖ¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤ÏÂèÆóÉô¡ÖSUMMER¡×¤ò¡¢9»þ¤Î°ÌÃÖ¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤ÏÂè»°Éô¡ÖAIR¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤Ä¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¸ø¼°¥í¥´¤È25¼þÇ¯¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÉõÆþ¡£Ì¸Åç²ÂÇµ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë²«¿§¤¤¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¡£
¢¢¡Ö¡ØAIR¡Ù25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖAIR¡×25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÏÓ»þ·×
¥µ¥¤¥º¡¢½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä40mm¡ß²£40mm¡ß¸ü¤ß11mm¡¢½ÅÎÌ/165.6g¡¢ÂÐ±þ¼ê¼ó¥µ¥¤¥º/14～23cm
ºà¼Á/»ÅÍÍ¡§ËÜÂÎ/¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¥Ù¥ë¥È/¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢ËÜ³×¡¢É÷ËÉ/¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¢ËÉ¿å/Æü¾ïÀ¸³èÍÑ¶¯²½ËÉ¿å¡¢¥àー¥Ö¥á¥ó¥È/ÆüËÜÀ½¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥¯¥©ー¥Ä(·îº¹¡Þ25ÉÃ)
(C)VISUAL ARTS/Key