¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¤Þ¤Ê¤»¤æ¤¦¤Ê¡õÅà²í¤Î¿·¥¿¥Ã¥°»ÏÆ°¤ÇÁá¤¯¤â²¦ºÂÄ©ÀïÉ½ÌÀ¡Ö»ä¤´¤È²¥¤ì¡ª¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹£·Æü¤ÎËÌÂô¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢¤Þ¤Ê¤»¤æ¤¦¤Ê¡Ê£³£·¡á¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ù¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ÈÅà²í¡Ê£²£²¡Ë¤Î¿·¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤¬»ÏÆ°¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡£¸·î£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤¿¤Þ¤Ê¤»¤¬Åà²í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Æ±¥¿¥Ã¥°¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»³²¼¼ÂÍ¥¡¢¥¥é¡¦¥µ¥Þ¡¼ÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÅà²í¤¬»³²¼¤ÎÏÓ¸Ç¤á¤ËÊá¤Þ¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Ê¤»¤¬¥í¡¼¥×¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¥²¥¤òÈô¤Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Þ¤Ê¤»¤¬¥¥é¤ò¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Þ¥ó¥¥ã¥ê¡¼¤ÇÊá¤Þ¤¨¤Æ¡Ö»ä¤´¤È²¥¤ì¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢Åà²í¤Î±Ô¤¤¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò¿©¤é¤¦Àª¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÏ¢·¸¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤ÏÅà²í¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ü¥È¥à¤Ç¥¥é¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅà²í¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅìµþ½÷»Ò£Ï£Â¤Î¤Þ¤Ê¤»¤â¡ÖÅìµþ½÷»Ò¤Ç¤º¤Ã¤È³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¡£Åà²í¤«¤é¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö¹ÃÅÄ¤µ¤ó¡ª¡¡»ä¡¢Åà²í¤È¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ËÉÔºß¤Î¹ÃÅÄÅ¯ÌéÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±²¦ºÂ¤Ï£¹·î£²£°Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î²¦¼Ô¡¦ÃæÅçæÆ»Ò¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥òÁÈ¤È¾åÊ¡¤æ¤¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤ÊÁÈ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬·èÄêºÑ¤ß¡£¤Þ¤Ê¤»¡õÅà²í¤Ï¤½¤Î¾¡¼Ô¥Á¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£