今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月8日（月）〜9月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月8日（月）〜9月14日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、感情の起伏が激しくなりがちかも。気持ちのままに突っ走ってしまうと、後悔する場合もあるかもしれません。とくに相手に何か伝えるときは、冷静になってから話すようにしましょう。恋愛は、仕事や趣味など他に夢中になれるものがあると、相手との関係性のバランスが良くなりそう。気分転換を意識すると◎
★ワンポイントアドバイス★
急に価値観が変わるなど、これまでの自分とはどこか違うと感じることが増えそうです。今の思いを大切にしていくと良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は、感情の起伏が激しくなりがちかも。気持ちのままに突っ走ってしまうと、後悔する場合もあるかもしれません。とくに相手に何か伝えるときは、冷静になってから話すようにしましょう。恋愛は、仕事や趣味など他に夢中になれるものがあると、相手との関係性のバランスが良くなりそう。気分転換を意識すると◎
急に価値観が変わるなど、これまでの自分とはどこか違うと感じることが増えそうです。今の思いを大切にしていくと良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/