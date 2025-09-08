10日(水)から11日(木)頃は、本州付近に前線が停滞し、西日本の日本海側を中心に大雨の恐れ。その後、2週目にも再び前線の影響を受けそうです。この先、最高気温35℃以上の猛暑は落ち着きますが、30℃以上の厳しい残暑がまだ続きそう。

9日(火)〜15日(月)の天気 10日頃は大雨のおそれ

明日9日(火)は、前線が西日本から東日本付近に停滞するでしょう。九州から北海道にかけて、雲が広がりやすいでしょう。特に前線に近い九州北部や山陰などを中心に雨や雷雨となりそうです。その他の地域でも雨の降る時間がありそうです。





10⽇(水)から11日(木)にかけても秋雨前線が停滞し、活動が活発になりそうです。⻄⽇本の⽇本海側を中⼼に⼤⾬となる所があるでしょう。前線の活動の程度等によっては警報級の⼤⾬となるおそれがありますので、雨の降り方に注意が必要です。12日(金)は一旦前線の活動は弱まりますが、13日(土)から14日(日)頃は北日本を低気圧や前線が通過するため、荒れた天気になるおそれがあります。この先一週間、最高気温が35℃以上の猛暑日になる所は徐々に少なくなりますが、それでも関東から九州を中心に30℃以上の真夏日はまだしばらく多いでしょう。仙台でも3連休は厳しい暑さとなり、名古屋では再び猛暑日となりそうです。

16日(火)〜21日(日)の天気

16日(火)は全国的に晴れるでしょう。17日(火)は東北で雲が多いですが、関東から九州、沖縄は晴れる見込みです。18日(木)は九州で雨が降り、19日(金)以降は東海や関東などでも次第に雨が降りそうです。21日(日)は東北から近畿にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。局地的に雨や風が強まる見込みです。



9月中旬になっても名古屋では最高気温が35℃以上の猛暑日になる日があるでしょう。厳しい残暑と大雨に引き続きご注意ください。