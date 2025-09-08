“トランジスタグラマー”天木じゅん、バストトップの限界表現に初挑戦「奇跡の30歳」
グラビア界のトップスター・天木じゅんが、30歳の誕生日である10月16日に写真集『天木じゅん写真集 あまぽち』（小学館）を発売することが決定した。今作は自身6作目の写真集で、20代最後の集大成ともいえるメモリアルな1冊となっている。
【写真】圧巻のプロポーション！大胆なショットを披露する天木じゅん
撮影地は台湾最南端のリゾート地・墾丁（ケンティン）。常夏の太陽に包まれながら、天木は10着以上の水着や下着姿を披露。白砂のビーチではレインボーカラーのビキニ、ホテルのプールではシックな三角ビキニ、夕暮れの海辺では白のハイレグ水着と、多彩なシーンで大人の色気を表現した。さらにベッドの上で高級ランジェリーをまとい、360度から撮影されたカットや、夜の街を歩くナチュラルな表情も収録されている。
そして、今作の大きな見どころは「バストトップの限界表現」への挑戦。スイートルームやプライベートプールで撮影されたカットでは、過去作にはなかった新境地を切り拓いた。出版社は「ファンのみならず、多くの人が待ち望んでいた作品。天木じゅんの最高傑作」と胸を張る。
「奇跡の30歳」と称される天木の新たな挑戦が詰まった1冊は、節目の誕生日にふさわしいメモリアル作品となりそうだ。
■天木じゅんコメント
このたび、6冊目となる写真集をリリースさせていただくことになりました。
今回の作品は、自分自身でも「完璧」と感じられるほど納得のいく仕上がりで、限界のない新しい表現が次々と生まれていく撮影となりました。デビューした頃の、まだ「可能性しかなかった」自分に、もう一度出会えたような …… そんな感覚さえありました。
制作を共にしたのは、まさにトップクラスのチーム。撮影はどこまでも円滑で効率的、誰一人として愚痴をこぼすことなく、温かな空気が現場に満ちていました。
特に印象に残っているのが、海のシーン。遠くから手を振ってくれていたいつも笑顔で可愛い編集さん、私の一番の味方であり愛のあるマネージャーさん、同い年のヘアメイクさん、本当に楽しかった！ と言ってくれたスタイリストさんたちの優しい眼差しに、思わず涙がこぼれそうになりました。夕日は美しく、晴れ間ばかりの天候にも恵まれ、風までもが味方をしてくれているような気がしました。
そんなプロフェッショナルの集団の一員として自分がそこにいられたこと、心から誇りに思います。自分自身に、そして共に創り上げた皆さんに、拍手を送りたいです。
そして今、こんなにも幸せな仕事をさせていただいていることを、誇りに思います。
みなさんが求めているのはこれですね？ ── その答えが詰まってます。
この写真集が、誰かの心にそっと届く一冊になりますように。
