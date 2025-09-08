元俳優・堀北真希さんの妹でモデルのNANAMIさんが、自身のインスタグラムを更新。「リフレッシュ旅」として一人旅で箱根を訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【堀北真希さんの妹】 NANAMIさん 箱根を満喫 「自分の機嫌は自分で取るが基本」 一人旅の魅力とリフレッシュの時間





NANAMIさんは、「20代の頃は1人でいる時間が心細い時間だったけど、30代になってから1人時間の大切さが自然とわかり、一人旅まで行けるように」と、年齢を重ねた自分自身の成長を振り返っています。









この旅では、箱根登山鉄道の赤い電車が緑豊かな山々の間を走る景色や、清流が流れる自然豊かな場所を訪れています。また、揚げかまぼこや餃子、チャーシューなどの料理を楽しみ、彫刻の森美術館の「PICASSO」と書かれたピカソ館も訪問したようです。









NANAMIさんは、「これでもなんだか大人になった気がした」と笑いながらも、「周りの大切な人がいないと無理な私だけど、自分の機嫌は自分で取るが基本」という言葉に、30代を迎えた彼女の自立した心境が表れています。







最後に「気の向くままに好きなことをして好きな物を食べてリフレッシュできた日でした」と締めくくり、「リクエストあったらななみん家で1日の記録残しておくね」と読者へのメッセージも添えています。







【 ＮＡＮＡＭＩさん プロフィール 】

出身地：東京都

生年月日：1994.10.17

身長：160cm

趣味／特技：食べ歩き、メイク、旅行 ／ 料理

モデル 兼「L by HOME」のアイデザイナー。







モデルとしてファッション誌から美容誌まで幅広い媒体に出演し、インスタグラムのフォロワー数は現在約38万人。2020年のテレビ出演が大きな話題となり、等身大の魅力で幅広く活動中。



