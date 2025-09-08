・ＪＥＴが一時Ｓ高、半導体テーマのＮＨＫスペシャルで取り上げられる

・ＤＭＰは急動意、行動認識ＡＩプラットフォームの本格提供を開始

・串カツ田中が約６年４カ月ぶり高値、８月既存店売上高は１０カ月連続前年上回る

・タイガポリが反発し年初来高値更新、阪神リーグ優勝で関連銘柄として物色

・アイルが５日続伸し年初来高値、２６年７月期過去最高益更新の計画を好感

・ＦＦＲＩや助川電気など高市トレードで大幅高、次期総裁選を前に思惑買いが集中

・Ｈｍｃｏｍｍは大きく買われる、ＳＢＩ証券とＡＩエージェント研究開始

・さいか屋が急伸し一時Ｓ高、石破首相辞任表明で「進次郎銘柄」に関心が向かう

・インターアクは３日続伸、イメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得

・フォスターが上げ足加速し５連騰、アクティビストのアクシウムが大株主に急浮上

・コンヴァノに大量の買い注文、カイ気配スタートでストップ高も視野に



