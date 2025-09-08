ディジタルメディアプロフェッショナル<3652.T>＝急動意。この日午前１０時ごろ、ＬＬＭ（大規模言語モデル）推論エンジンと、独自開発のビジョンＡＩ技術を融合させた行動認識ＡＩプラットフォーム「Ｖｉｓｉｏｎ－ＬＬＭ Ｉｎｓｉｇｈｔ」の本格的な顧客提供を開始したと発表した。これまでのＡＩでは判別が難しかった映像内の複雑な行動パターンを高精度に検知することができるという。これが材料視されている。



串カツ田中ホールディングス<3547.T>＝約６年４カ月ぶりの高値。前週末５日の取引終了後に発表した８月度売上高で、既存店売上高が前年同月比１８．３％増と１０カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。夏休みやお盆休みに伴う外食機会の増加に加え、猛暑を背景とした中食需要も高まり、店内飲食・中食ともに好調だった。特に、４月に販売を開始した新商品「無限ニンニクホルモン串」の累計販売本数が７００万本を突破し売り上げを牽引した。なお、全店売上高は同２４．３％増だった。



フォスター電機<6794.T>＝上げ足強め５日続伸。同社の株価は４月７日の年初来安値９６２円を底に一貫した上値追い態勢にあり、特に４月末以降は２５日移動平均線を一度も下回ることなく４カ月以上にわたって強力な上昇トレンドを形成している。そうしたなか、前週末５日にアクティビストとして注目を浴びるアクシウム・キャピタルが同日付で大量保有報告書を提出。アクシウム・キャピタルのフォスター株式保有比率は６．８６％となり、５％を大幅に超過したことが判明した。保有目的は「純投資」としており、フォスターの株価に対する先高期待が膨らんでいる。



出所：MINKABU PRESS