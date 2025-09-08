８日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。朝方の買いが一巡したあとは値を消す場面もあったが、一段と下値を売り込む動きはなく切り返した。



５日発表の米８月雇用統計で労働市場の減速が示され、同日の米長期金利が低下したことが国内債の支援材料となり、債券先物は寄り付き直後に一時１３８円１２銭まで上伸した。ただ、石破茂首相が７日に辞任を表明したことから次期政権での財政拡張が意識されやすく、午前９時ごろには１３７円９５銭をつけた。とはいえ、政局の不安定化で日銀の利上げ再開が遅れる可能性があり、その後は再び買いが流入した。なお、きょうは財務省による流動性供給入札（対象：残存期間１年超５年以下）が実施される。



午前１１時の先物９月限の終値は、前週末比９銭高の１３８円０５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．５８０％に上昇したが、その後は前週末と同じ１．５７０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS