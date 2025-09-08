ルヴァン杯準決勝のキックオフ時間と会場が決定
Jリーグは7日、ルヴァンカップ準決勝のキックオフ時間と会場を発表した。
7日の準々決勝の結果を受けて準決勝の組合せが決定。柏レイソル対川崎フロンターレとサンフレッチェ広島対横浜FCの顔合わせになった。ホーム・アンド・アウェー方式で決勝進出チームが決まる。決勝は11月1日に国立競技場で行われる。
【準決勝】
[第1戦]
10月8日(水)
川崎F 19:00 柏 [U等々力]
横浜FC 19:00 広島 [ニッパツ]
[第2戦]
10月12日(日)
柏 16:00 川崎F [三協F柏]
広島 15:00 横浜FC [Eピース]
7日の準々決勝の結果を受けて準決勝の組合せが決定。柏レイソル対川崎フロンターレとサンフレッチェ広島対横浜FCの顔合わせになった。ホーム・アンド・アウェー方式で決勝進出チームが決まる。決勝は11月1日に国立競技場で行われる。
【準決勝】
[第1戦]
10月8日(水)
川崎F 19:00 柏 [U等々力]
横浜FC 19:00 広島 [ニッパツ]
[第2戦]
10月12日(日)
柏 16:00 川崎F [三協F柏]
広島 15:00 横浜FC [Eピース]