リバプール清水梨紗が大怪我乗り越えて409日ぶり公式戦復帰!! 相手FW籾木結花は号泣ハグ「試合中は堪えたけど…」
日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が7日、女子スーパーリーグ開幕節のエバートンウィメン戦で昨年7月25日以来となる公式戦復帰を果たした。
清水は昨夏にマンチェスター・シティウィメンへ加入したが、リーグ開幕前のパリオリンピック初戦・スペイン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。最終的に2024-25シーズンは公式戦の出場が叶わずリハビリで過ごす1年になっていた。
それでも今季開幕前の練習試合で実戦復帰すると、リバプールウィメンへ期限付き移籍することが決定。迎えた7日の開幕節でベンチ入りし、1-4でビハインドの後半43分から409日ぶりとなる公式戦のピッチに入った。後半アディショナルタイムにはスルーパスに反応した相手FWについていき、シュートをスライディングブロック。現地解説者から「良い守備だ」と称えられていた。
試合は1-4のまま終了すると、ともになでしこジャパンで戦う相手FW籾木結花が清水のもとへ向かってハグ。思わず号泣状態となった籾木はインスタグラム(@nicole10_official)で「試合中は堪えたけど試合後にりさの姿を見たら涙が止まりませんでした」と投稿し、清水の復帰を祝福している。
清水は昨夏にマンチェスター・シティウィメンへ加入したが、リーグ開幕前のパリオリンピック初戦・スペイン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。最終的に2024-25シーズンは公式戦の出場が叶わずリハビリで過ごす1年になっていた。
試合は1-4のまま終了すると、ともになでしこジャパンで戦う相手FW籾木結花が清水のもとへ向かってハグ。思わず号泣状態となった籾木はインスタグラム(@nicole10_official)で「試合中は堪えたけど試合後にりさの姿を見たら涙が止まりませんでした」と投稿し、清水の復帰を祝福している。
/— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 7, 2025
#リヴァプール WSL開幕節#清水梨紗 が約1年1か月ぶりの
公式戦出場へ✨
＼#マンチェスター・C からの
レンタル移籍したばかり
早速、開幕節 後半88分から
右SBで途中出場
WSL 開幕節
⚔#リヴァプール v #エヴァートン
アンフィールド
https://t.co/eSAka2oZ9f pic.twitter.com/Q2fmK4774H