「ADHDの症状」はご存知ですか？子どもと大人の症状に違いについても解説！【医師監修】

ADHD（注意欠如・多動性障害）は、集中力の維持の難しさ・衝動的な行動・多動性が目立つなどの特徴を持つ発達障害の一つです。

その症状は子どもから大人まで幅広い年齢層にみられ、学業や仕事、人間関係に影響を及ぼすこともあります。

親として子どもの成長に不安を抱えることがある一方で、本人は自分の症状に気づきにくく、周囲との違いや困難を自覚しづらいことも少なくありません。

本記事では、ADHDの症状についてわかりやすく解説します。ADHDへの理解を深め、よりよい支援ができるような一助になれば幸いです。

※この記事はメディカルドックにて『「ADHDの症状」はご存知ですか？子どもと大人の症状に違いについても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

ADHD（注意欠如・多動性障害）の症状・原因

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

ADHDの定義を教えてください。

文部科学省は、ADHDを年齢あるいは発達の不釣り合いな注意力および/または衝動性・多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものと定義しています。発達障害のリハビリテーションを専門に行う作業療法士で構成される日本作業療法士協会が作成した作業療法ガイドラインにおいて、ADHDは不注意（注意障害）・多動性（過活動）・衝動性の症状を特徴とする神経発達もしくは行動障害と定義しています。

ADHDの原因を教えてください。

ADHDの原因ははっきりとはしていませんが、遺伝的研究から家族内集積性があり、高い遺伝性があることがわかっています。また、環境要因として、母親の妊娠中の生活様式がADHDと関連しているという報告もあります。特に妊娠中の喫煙とのエビデンスがとても高いです。出生後の人工食品添加物の摂取や、アレルギー体質などとの関連性は明確なエビデンスは得られていません。

ADHDの症状を教えてください。

主な症状は下記のとおりです。

注意力が散漫し集中できない（不注意）

落ち着きがなくじっとできない（多動性）

待つことが苦手なためすぐ行動してしまう（衝動性）

これらの症状は12歳より前からみられるため、日常生活において困難に直面する場面も少なくありません。場合によっては本人の自己肯定感が傷つくこともあり、保護者が子育てで悩みを抱えることもしばしばみられるでしょう。またADHDのほかに、うつ病・双極性障害・不安症などの精神疾患を伴っていたり、自閉症スペクトラム症・学習障害・チック症などの発達障害を伴っていることもあります。

子どもと大人ではADHDの症状に違いがありますか？

子どもは不注意や衝動性より多動性が目立つ傾向にありますが、大人は不注意が目立つ傾向にあります。より詳しく症状の違いを、幼児期・小学生年代・中高生年代・青年期以降の4段階にわけて説明します。

幼児期：目立った不注意はほとんどないでしょう。じっとしているのが苦手なことはありますが、周囲の子と比べて目立つほどではありません。ただし、急に飛び出す・待てないなどの衝動性が注目されやすいでしょう。

小学生年代：この時期から不注意が目立ちはじめやすいです。連絡帳やノートがうまくとれない・忘れ物が多い・よそ見が多いなどが挙げられます。また、多動性も不注意同様にみられるようになり、授業中に立ち歩いたり、大声で話しかけるなどが挙げられます。衝動性では、軽はずみな行動がみられ、ルールが守れないことにより他者とのトラブルも多くなるのが特徴です。

中高生年代：ケアレスミスが多い・約束を忘れる・整理整頓ができないなど日常生活に支障をきたすような不注意が目立ちはじめます。授業中の離席は減りますが、落ち着いて授業が受けられない・じっとしているのが苦手という衝動性もみられます。衝動性は、感情的になりやすく、順番を待てないなどの症状が目立ちはじめるのが特徴です。このような症状から、反抗的になったり引きこもりがちになったりして、インターネットやゲームへの依存が高くなる可能性があります。

青年期以降：青年期は中高生年代と大きくは変わりませんが、他人と比べたときに違和感を覚えはじめるでしょう。また、落ち着きがないことから、じっとしていないといけないような場面にストレスを感じやすくなります。このような状況から避けようと、ギャンブル依存やひきこもりに発展しやすいのも特徴です。

編集部まとめ



ADHDは、不注意や多動性・衝動性を主な特徴とする発達障害です。

学業や友人関係の困難さ、大人では仕事や対人関係など日常生活にも支障をきたしてしまうこともあります。

専門の医師による診断が必要で、治療方法には薬物療法のほかに作業療法士・言語聴覚士によるリハビリテーションが行われます。

また、大人のADHDでは同じ悩みを抱える自助グループへ参加することで抱えている問題を解決するヒントを見つけることができるかもしれません。

参考文献

参考3 定義と判断基準（試案）等｜文部科学省

作業療法ガイドライン ADHD 0 版

注意欠如・多動症（ADHD）特性の理解