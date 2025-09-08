昨年の様子

常盤写真用品株式会社は、販売店参加型の合同フェア「デジカメフェア2025」を9月13日（土）に開催する。会場は名古屋市中小企業振興会館。一部の有料イベントを除き、入場は無料。

用品メーカーがブースを展開し、製品展示および販売を実施。特価品やアウトレット品も用意するという。また写真家による各種セミナーも開催する。

11時30分から写真家のコムロミホさんによるフォトセミナー「少しの工夫で大きく変わる写真表現/応募作品講評」を開催。事前申し込みは不要だが、定員は50名。参加は無料。

また14時からはハービー・山口さんによる「写真と向き合うことで見えてきたもの」を実施。こちらは有料セミナーとなっており、前売券を1,500円、当日券を2,000円で販売する。定員は100名。

そのほか会場では、富士フイルムのGFX 100RFやソニーのαシリーズをテーマにしたセミナーを開催。シグマのSIGMA BFやリコーイメージングのPENTAX 17、パナソニックのLUMIXシリーズを対象とした体験会なども行う。

イベント名

デジカメフェア2025

開催日時

2025年9月13日（土）9時30分～17時00分

開催場所

名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）3階 第2ファッション展示場

主催

常盤写真用品株式会社