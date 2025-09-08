山下智久、ブルガリのウォッチ メイキングのビジョンに感嘆【動画あり】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ブルガリのアンバサダーである山下智久が、スイス、ル・サンティエに位置する「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリーオルロジュリー工房/Bvlgari Manufacture De Haute Horlogerie」を訪れた動画が、ブルガリの各種ソーシャルメディア チャンネルで公開された。

■山下智久、ブルガリの時計工房へ

ブルガリの時計部門は、スイス・ヌーシャテルの本社に加え、セーニュレジエにダイアルとケースの工房、そしてル・サンティエにムーブメントの工房の3拠点を構えている。

今回、山下は新作「オクト フィニッシモ スケルトン エイトデイズ」を纏い、ル・サンティエのムーブメント工房「ブルガリ ウォッチ オート オルロジュリー工房」を訪問。熟練した匠の技を持つ時計技師たちより「オクト フィニッシモ マーブル トゥールビヨン」をはじめとする数々のマスターピースのプレゼンテーションを受けた。

歴史あるスイスのウォッチメイキングの世界に息づくサヴォアフェールを礎に、未来へと繋がる、ブルガリのウォッチ メイキングのビジョンを肌で感じる山下。その様子はぜひ動画でチェックしよう。

