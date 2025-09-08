目黒蓮（Snow Man）が“馬”にまつわる質問に答える動画が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSにて公開された。

【動画】重め前髪＆メガネ姿が新鮮な目黒蓮／『ザ・ロイヤルファミリー』新ティザー映像【画像】ポスタービジュアル／前髪を分けてセットすることが多い目黒蓮

■どんな質問にも一生懸命答える目黒蓮

目黒は、重めの前髪に黒縁メガネをかけ、鮮やかな紫のトップスを着て登場。1問目の質問「自分が馬だとしたら何色だと思いますか」に戸惑いながらも真剣に考える目黒は「青毛」と回答。第2問の「馬の好きなパーツは？」には「長いまつ毛！」と両手を頭の横で広げた、お茶目なポーズを披露した。

SNSでは「まつ毛のジェスチャーが可愛すぎ」「一生懸命考えながら身振り手振りで答えているのほっこりする」「一生懸命、質問答えるめめかわいい」など、どんな質問にも真剣に答える目黒の誠実さに絶賛する声の他、「眼鏡姿に前髪ありのなめめは幼く見える」「前髪あり×メガネかっこいい」「ビジュが大優勝すぎ」「一気に雰囲気かわった！」「めめにメロメロ」など、いつもと違ったビジュアルについてのコメントも多く見られる。

■“物語の鍵を握る重要な役どころ”を演じる目黒蓮

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを描く。

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じる他、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定。目黒は、“物語の鍵を握る重要な役どころ”とされ、その詳細はいっさい明かされていない。

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、10月12日よりスタートする。

■日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』ティザー映像

■日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』ポスタービジュアル

■前髪を分けてセットすることが多い目黒蓮