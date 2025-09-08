日経平均8日前引け＝3日続伸、611円高の4万3630円 日経平均8日前引け＝3日続伸、611円高の4万3630円

8日前引けの日経平均株価は3日続伸。前週末比611.79円（1.42％）高の4万3630.54円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1208、値下がりは329、変わらずは79と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を113.45円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が82.05円、ファストリ <9983>が68.88円、東エレク <8035>が32.41円、ＴＤＫ <6762>が25.83円と続いた。



マイナス寄与度は2.87円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ディスコ <6146>が1.82円、アサヒ <2502>が1.82円、トヨタ <7203>が0.93円、ＳＭＣ <6273>が0.91円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は銀行の1業種のみ。値上がり率1位は不動産で、以下、その他製品、医薬品、電気機器、機械、非鉄金属と続いた。



株探ニュース

