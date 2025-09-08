ETF売買動向＝8日前引け、野村東証指数、上場ＭＳコクが新高値 ETF売買動向＝8日前引け、野村東証指数、上場ＭＳコクが新高値

8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比43.5％増の2108億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同51.9％増の1803億円だった。



個別では上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> 、グローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ <1585> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 <1568> など79銘柄が新高値。楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> など14銘柄が新安値をつけた。



日経平均株価が611円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金994億900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金627億6700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が204億5700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が123億7200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が120億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が112億700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が88億2600万円の売買代金となった。



