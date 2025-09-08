8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数389、値下がり銘柄数180と、値上がりが優勢だった。



個別では情報戦略テクノロジー<155A>がストップ高。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、関通<9326>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、すららネット<3998>など20銘柄は年初来高値を更新。Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、インティメート・マージャー<7072>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、リアルゲイト<5532>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>が年初来安値を更新。イメージ情報開発<3803>、窪田製薬ホールディングス<4596>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、アクリート<4395>、ジィ・シィ企画<4073>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

