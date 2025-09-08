ETF売買代金ランキング＝8日前引け
8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 99409 46.5 32600
２. <1357> 日経Ｄインバ 20457 79.7 8268
３. <1579> 日経ブル２ 12372 72.3 351.0
４. <1360> 日経ベア２ 12006 35.1 202.9
５. <1458> 楽天Ｗブル 11207 17.8 38650
６. <1321> 野村日経平均 8826 52.7 45000
７. <1540> 純金信託 4809 120.0 16080
８. <1459> 楽天Ｗベア 4216 180.7 334
９. <1330> 上場日経平均 2519 118.1 45030
10. <1306> 野村東証指数 2087 5.3 3257.0
11. <1320> ｉＦ日経年１ 2040 69.6 44830
12. <1568> ＴＰＸブル 1888 37.7 599.9
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1854 39.3 50150
14. <1329> ｉＳ日経 1417 14.4 4507
15. <1358> 上場日経２倍 1228 181.7 61520
16. <1326> ＳＰＤＲ 947 128.2 48980
17. <2036> 金先物Ｗブル 861 154.0 113700
18. <1542> 純銀信託 827 225.6 17915
19. <1489> 日経高配５０ 805 7.6 2617
20. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 776 1663.6 1958
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 734 16.3 1108
22. <314A> ｉＳゴールド 709 225.2 252.7
23. <1571> 日経インバ 690 123.3 491
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 675 -24.7 2163
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 564 123.8 208
26. <1346> ＭＸ２２５ 562 62.4 45020
27. <2644> ＧＸ半導日株 544 13.1 1866
28. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 490 45.4 27645
29. <1356> ＴＰＸベア２ 464 3.1 211.9
30. <1580> 日経ベア 462 244.8 1306.5
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 457 -37.0 675.6
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 456 -69.5 2054.5
33. <1328> 野村金連動 440 147.2 12735
34. <1671> ＷＴＩ原油 437 86.8 2973
35. <2865> ＧＸＮカバコ 434 62.5 1102
36. <1655> ｉＳ米国株 423 -49.2 692.0
37. <1615> 野村東証銀行 412 35.1 450.7
38. <1398> ＳＭＤリート 382 -52.4 1943.0
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ 376 82.5 46250
40. <1308> 上場東証指数 373 -3.1 3218
41. <1475> ｉＳＴＰＸ 370 -73.7 320.8
42. <1545> 野村ナスＨ無 300 -54.8 35430
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 299 -46.2 53820
44. <2559> ＭＸ全世界株 273 48.4 23290
45. <2244> ＧＸＵテック 259 5.7 2725
46. <1476> ｉＳＪリート 250 -30.7 1970
47. <2633> 野村ＳＰＨ無 231 450.0 445.4
48. <2038> 原油先Ｗブル 229 84.7 1460
49. <237A> ｉＳ米２５ 223 596.9 160.9
50. <1541> 純プラ信託 222 -7.9 6073
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
