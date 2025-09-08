　8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 99409　　　46.5　　　 32600
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20457　　　79.7　　　　8268
３. <1579> 日経ブル２　　　 12372　　　72.3　　　 351.0
４. <1360> 日経ベア２　　　 12006　　　35.1　　　 202.9
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11207　　　17.8　　　 38650
６. <1321> 野村日経平均　　　8826　　　52.7　　　 45000
７. <1540> 純金信託　　　　　4809　　 120.0　　　 16080
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4216　　 180.7　　　　 334
９. <1330> 上場日経平均　　　2519　　 118.1　　　 45030
10. <1306> 野村東証指数　　　2087　　　 5.3　　　3257.0
11. <1320> ｉＦ日経年１　　　2040　　　69.6　　　 44830
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　1888　　　37.7　　　 599.9
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1854　　　39.3　　　 50150
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1417　　　14.4　　　　4507
15. <1358> 上場日経２倍　　　1228　　 181.7　　　 61520
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 947　　 128.2　　　 48980
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　 861　　 154.0　　　113700
18. <1542> 純銀信託　　　　　 827　　 225.6　　　 17915
19. <1489> 日経高配５０　　　 805　　　 7.6　　　　2617
20. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 776　　1663.6　　　　1958
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 734　　　16.3　　　　1108
22. <314A> ｉＳゴールド　　　 709　　 225.2　　　 252.7
23. <1571> 日経インバ　　　　 690　　 123.3　　　　 491
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 675　　 -24.7　　　　2163
25. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 564　　 123.8　　　　 208
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　 562　　　62.4　　　 45020
27. <2644> ＧＸ半導日株　　　 544　　　13.1　　　　1866
28. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 490　　　45.4　　　 27645
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 464　　　 3.1　　　 211.9
30. <1580> 日経ベア　　　　　 462　　 244.8　　　1306.5
31. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 457　　 -37.0　　　 675.6
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 456　　 -69.5　　　2054.5
33. <1328> 野村金連動　　　　 440　　 147.2　　　 12735
34. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 437　　　86.8　　　　2973
35. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 434　　　62.5　　　　1102
36. <1655> ｉＳ米国株　　　　 423　　 -49.2　　　 692.0
37. <1615> 野村東証銀行　　　 412　　　35.1　　　 450.7
38. <1398> ＳＭＤリート　　　 382　　 -52.4　　　1943.0
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 376　　　82.5　　　 46250
40. <1308> 上場東証指数　　　 373　　　-3.1　　　　3218
41. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 370　　 -73.7　　　 320.8
42. <1545> 野村ナスＨ無　　　 300　　 -54.8　　　 35430
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 299　　 -46.2　　　 53820
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 273　　　48.4　　　 23290
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 259　　　 5.7　　　　2725
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 250　　 -30.7　　　　1970
47. <2633> 野村ＳＰＨ無　　　 231　　 450.0　　　 445.4
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 229　　　84.7　　　　1460
49. <237A> ｉＳ米２５　　　　 223　　 596.9　　　 160.9
50. <1541> 純プラ信託　　　　 222　　　-7.9　　　　6073
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


