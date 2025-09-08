【映画コラム・CINEMA INFINITY】宝島（9月19日公開）

恥ずかしながらと書くべきか。プロ野球キャンプやボクシング取材で何度も訪れた沖縄だが、「戦果アギヤー」の言葉を初めて知った。返還前の沖縄で、米軍基地へ忍び込んで食料や生活物資を盗み、住民に分け与えた若者たち。その貧しさを知る米軍も受け入れて見逃した部分があったという。

「でっかい戦果」を上げることを夢見る幼なじみ、グスク（妻夫木聡）、ヤマコ（広瀬すず）、レイ（窪田正孝）。そして街の英雄的存在で一番年上のオン（永山瑛太）。ある夜、基地襲撃を仕掛けたが、オンは戻ってこなかった。

6年後、残された3人はそれぞれにオンを探し求めていた。グスクはその消息をたどるため、刑事になった。オンの恋人だったヤマコは戦果アギヤーを元手に建てた小学校で先生になり基地反対、祖国復帰運動に参加した。

オンの弟レイは基地を襲って捕まり、17歳なのに大人の刑務所へ送られた。ヤクザになり、グスクと距離を置きながら独自に行方を追った。一方、街では覆面をかぶった謎の男たちによる米兵への襲撃「アメリカー狩り」が多発。米軍は、背後にオンがいるのではないかと疑い始める。

公開前の9月3日、原作者・真藤順丈氏の母校、高輪学園の創立140周年を記念し、全校生徒約1600人を招いた上映会が開かれた。ビデオメッセージを寄せた妻夫木は「この映画を通して僕は、過去は変えられないけど未来は変えられると思いました。一人一人の想いが、希望ある未来を作っていくんだと、僕は信じています」「私たちは、先人たちの思いとともに今を生きています」と語り掛けた。日本最後の戦場に、置き去りにされた幾多の理不尽をもっと知りたいと思った。

NHK朝ドラ「ちゅらさん」を演出した大友啓史監督の思いを詰め込んで、3時間11分の長尺で公開される。映画担当の1人として近年の「長尺化」を歓迎したい。料金を払って入場し、以前なら判で押したように2時間前後、客席に座って見終わって、何が辛いかと言えば作品の意図が把握できなかったときだろう。

読み応えのある原作から見応えのある映像を撮影できても、編集で失敗したら台無しだ。「コロナの影響で2度も（撮影が）延期になり悔しい思いもしたし、もうダメかもしれない…と思ったこともありましたが、そんな中でも俳優たちはずっと待ち続けてくれた。彼らの存在が“諦めるな”と背中を押してくれました」。監督の満足は観客の満足。そう思うが、いかがでしょうか？ （筒崎 嘉一）