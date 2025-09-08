2年ぶりのリーグ優勝に貢献した才木浩人投手（26）と高橋遥人投手（29）のWインタビューが本紙で実現した。ともにトミージョン手術から復活を果たし、誕生日も同じ2人が絶妙な掛け合いで秘蔵エピソードを披露。虎のヒロト＆ハルトがたっぷりと語り尽くした。（聞き手・遠藤礼、松本航亮）

――こういう形で2人で話すのは初めて

高橋 才木どころか誰ともないです（笑い）。

――お互いどんな先輩、後輩か

高橋 自分の世界がある。僕が言うのも変ですけど自分の世界観を持ってる。ゾーンに入っている時はあんまり話しかけられない（笑い）。寮に入ってる時に部屋が前だったんで。喋る機会は結構あったかなと。

才木 変わってるっす（笑い）。友達っすね。

高橋 僕に限らず全員友達だと思ってるでしょ。

才木 いやいやリスペクトの塊っすよ。

――お互いどう呼び合ってる

高橋 才木っすね。

才木 僕は高橋さん。

高橋 なんか距離あるな…チームでも3人くらいからしか“高橋さん”と呼ばれたことないけど。

――野球の面で羨ましいところやすごいと思うところは

高橋 ストレートじゃないですか。みんなそう思ってる。人と違うストレートなんで。言葉じゃ良くないかもしれないですけど大雑把にストライクゾーンに投げて抑えられるのはめちゃくちゃすごい。強くて、ホップする。どのバッターもそれは苦手だと思う。本当にすごいって感じ。

才木 ゲームメイク能力も高いし、決めきる時のボールの精度はめちゃくちゃ高い。特に右打者の内角に決まるストレート、スライダー、低めのツーシームがあって。左打者に対してのカットとスライダーがあって。三振取りにいく時の精度がめちゃくちゃ高い。

高橋 めっちゃ褒めてくれる…。俺、才木のストレートしか言ってない。もっと言えばよかった（笑い）。俺はストレートにそこまでの質がない。だから決めに行く時もストライクからボールゾーンに投げて振らせる。でも才木は単純にストライクゾーンに投げていける。なんかアニメの世界みたい。

――2人ともキャッチボールをする受け手が恐怖を感じるレベルのボールを投げる。

高橋 自分は最近、全然良くないけどな。

才木 いや、ボール強いっすよ。高橋さんはリリースからボール受けるまでの軌道が独特。リリースが低いから。上からちゃんと来る軌道に見慣れてるけど、リリースが低い分、下から伸び上がってくるイメージ。圧があるというか受けるときもグって来る。

高橋 でも入団してきて才木のボールが1番凄かった。距離が離れても低い弾道で投げるから距離が近い時、18・44メートルの間でもその奥まで行くイメージ。。リリースが低いって言われたんですけど才木はリリースが高いのに最後ホップしてくる。1回低めに来たと思ったら最後胸に来る。だからバッターも差し込まれるし、ボールの下を振る。キャッチボールでバッターの反応もそうなるやろなと分かるので。

――野球の話は2人でよくするか

才木 最近だったらツーシームの話をしたりとか。

高橋 僕は2軍にずっといたんで才木の投球は見てる。人のフォームがめっちゃ好。自分のフォームがどう見えてるとかも。才木はめっちゃ勉強してるし、年々アップデートしてどんどんレベルが上がってる。

（才木がニヤニヤしながらうなずく）

才木 褒めてくれることなかなかないので（笑い）。

――才木は20年、高橋は22年にトミージョン手術を経験。わかり合えることも

高橋 僕が聞くことの方が多い。才木、島本さんとか良い見本が近くにいたので参考になりました。

――才木が22年7月3日の中日戦で復活勝利した姿はモチベーションにもなったか

高橋 そうっすね。でも才木があんな泣くと思わなかったですけど。復活勝利しめっちゃ泣いていたじゃないですか。そのイメージが強すぎて（笑い）。

才木 泣いてないっすよ！

高橋 才木はそんなに落ち込むタイプじゃないし、そういう姿を見せない。僕はもう死ぬほど見せるだけなんで…。（気持ちが）落ちちゃう。だから、わぁ、才木泣いてるわ…みたいな。

才木 だから泣いてなっすよ！

――才木のそんな姿を見て胸に来るものもあったか

高橋 才木、（演技）やってんなぁって。

才木 やってないって！演技ちゃうねん（笑い）。

高橋 デーゲームでしたよね。ちょうどトレーナーと治療してた時にテレビで見ていてみんな静まり返ってましたね。空気が。

才木 えぐい、えぐい。

――故障に苦しんだ高橋を才木はどう見ていた

才木 肩、肘、全部手術してるんで。もう大丈夫じゃないかなと思います。シーズン通して投げた時にどうかなってすごい楽しみ。それを見たいなって。

――リハビリ中に2人で勝負事にご利益がある岐阜の南宮大社へ行ったことも

高橋 治療で岐阜まで行くんでどこか寄りたくて。

才木 高橋さん、その時なんか神社にはまってたでしょ。

高橋 そうね。遠出するならただで終わらせたくない。神戸の神社も行ったよね2人で（笑い）

才木 行った行った！

高橋 なんかめちゃくちゃ暗くて。山の奥で道もめちゃくちゃ狭くて入れないみたいな。

――終盤までローテを一緒に回っている

才木 嬉しいですよね。こうやって一緒に野球できるわけなんで。能力がすごい高いですし、良いなって思うところもたくさんあるんで。

高橋 一緒にローテを回ったことほぼ無かったんで。この前も遠征先のホテルで才木に“高橋さんとホテルで会うの変な感じ”と言われて（笑い）。

才木 めっちゃ変な感じしたんですよ。

高橋 でも才木だけじゃなく先発みんなえぐいんで。頑張って付いていかなきゃいけない。みんなが100イニング以上投げてる中で僕はいつもずるいんですけど…。途中から来てちょっとでも頑張らないと。

――2人にとって怪我の功名はあったか

高橋 怪我しなきゃ見れない景色がめちゃくちゃあった。リハビリ組だった23年はチームが優勝して。みんなが優勝旅行でハワイに行ってる間、リハビリ組だけは練習だった。トレーナーもいなくて、浜地とかとめちゃくちゃ走った（笑い）。

才木 僕はいろんな人に助けてもらった。いろんな分野の人に出会って今も交流もある。怪我して良かったまでは言えないですけど怪我したおかげでそういう交流もあったので今もプレーできてる。

――高橋投手はリーグ優勝した23年は一度も登板できなかった

高橋 開幕前の神社参拝の時しか1軍の選手と会わないので。そこでなんかみんなオーラがえぐいな、みたいな。将司とか輝とか。僕の方が2、3年入ったの早いし歳も上なのに…。話しかけられない…。

――完全試合やノーヒットノーランに興味はあるか

才木 ちょいちょい惜しいのもありましたけど…。自分の目標が全試合完全試合。もちろん狙いたい。完全試合ができるくらいのピッチャーになりたい。

高橋 才木は目標がすごいしどんどん達成していく。自分は目標って言葉に出したらプレッシャーがかかる。僕はどちらかと言うと最低限の目標を意識して。結果的にそうなってれば良いっていう感じですね。

――最後はエール交換を

高橋 リハビリの時の姿を見てるし2軍で投げている時も見てる。今そういうケガとかそういう状況の人たちの憧れであり目標だと思う。才木が先発陣を引っ張ってくれているので突っ走って欲しい。

才木 そうっすね。俺についてこい！って感じです（笑い）。

高橋 いやいや、エールだよ？

才木 （笑い）。でも一緒に野球できるんだけでめっちゃ嬉しいし楽しい。結構、仲良くさせてもらってるんで一緒にこれからも野球をやっていたいなと思う。とりあえず元気な体になってもらって。

高橋 もうだいぶ良いよ！

才木 高いレベルのところで一緒に野球できたらいいなと！