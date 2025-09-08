“投資家”桐谷さん、持ち株が爆上げ！株主優待も大満足「2655円で買って、今」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏（75）が8日、自身のXを更新し、持ち株の株価が倍近くなっていることを報告した。
【画像】美味そう！桐谷さんが貰った株主優待品のシャインマスカットなど
Xでは「今朝届いた株主優待品は、カタログで選んだ冷蔵品と冷凍品。冷蔵品は、明和地所のプレミアム優待クラブ6600ポイントで選んだシャインマスカット400グラム2房」と株主優待の内容を説明。
そして「冷凍品は、ふくおかファイナンシャルグループ200株のカタログギフトで選んだ品。ふくおか〜は優待新設の直後に2655円で買って、今4457円（笑顔の絵文字）」と株価が爆上げしていることを喜んでいる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
