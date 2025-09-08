本田響矢、岸和田＆姫路の“激し過ぎる祭り”に興味津々→まさかの反応
俳優の本田響矢が、きょう8日放送のABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』（後11：10〜 ※関西ローカル）に出演し、関西の熱狂的な祭りに興味津々となる。
【番組カット】スラリとした立ち姿…共演者と横並び 頭一つ出た本田響矢
今回は、クールな本田を熱くさせるべく、熱狂的な祭りで知られる岸和田市と姫路市が激突する企画「熱狂シティ頂上決戦 熱くなり過ぎる街バトル 岸和田市VS姫路市」を届ける。番組が調査するのは、大阪・岸和田市の「岸和田だんじり祭」と兵庫・姫路市の「播州秋祭り」。スタジオでは、岸和田代表のレゲエシンガー・775と、姫路代表のミルクボーイ・内海崇がそれぞれの街の魅力をプレゼンする。
スタジオでは「岸和田だんじり祭」と「播州秋祭り」の熱狂ぶりに興味津々。4トンものだんじりを猛スピードでカーブさせる「やりまわし」で建物の壁が壊れても修理をいとわない岸和田っ子や、「よいやさ」という祭りの掛け声を愛し過ぎて、車のナンバープレートにも使っている姫路っ子。そのあまりの熱さを目の当たりにした本田は、「楽しそう！やってみたい！」とまさかの前向きな様子を見せる。本田の心をつかんだ、激し過ぎる祭りとは。
熱いプレゼンを繰り広げた775と内海。2人の背後に透けて見える数々の岸和田っ子、姫路っ子から並々ならぬプレッシャーを感じる中、投票を迫られる本田、岡村隆史、なるみ。「どっちかに決めたらややこしいんちゃう？」「代表で一枚でいい？」となるみ、岡村からまさかの裏切り発言が飛び出し、「審査委員長の本田先生」とまつり上げられ、本田はタジタジになってしまう。一体どちらの街に軍配を上げるのか。
【出演】
なるみ、岡村隆史（ナインティナイン）、大石紗椰（ABCテレビアナウンサー）
＜ゲスト＞
本田響矢、内海崇（ミルクボーイ）、775
