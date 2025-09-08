ハマスによるイスラエル奇襲で拉致された人たちのポスターの前を歩く人＝１月、イスラエル・エルサレム/Ammar Awad/Reuters

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での停戦とイスラム組織ハマスに拘束されている人質の解放をめぐり、米国が停戦に関する新たな原則を提示し、人質全員の即時解放と戦争の包括的な終結に向けた交渉の開始を要請した。協議に詳しいイスラエル当局者２人が明らかにした。

当局者によると、こうした原則はハマスに伝えられた。この計画が、交渉再開に向けた一連の原則や指針なのか、あるいは完全な停戦案なのかは不明という。

ハマスは７日、仲介者を通じて、米政権から「いくつかの提案」を受け取ったことを確認した。ハマスは声明で、「我々の国民に対する侵攻を止める努力に役立つあらゆる動きを歓迎する」と述べた。

ハマスは、イスラエル軍の戦争終結に向けた明確な関与と引き換えに、イスラエル人の人質全員の解放について協議するため、「直ちに交渉のテーブルに着く用意がある」と強調した。そうした関与には、イスラエル軍のガザからの完全撤退と、ガザを統治するための独立したパレスチナ委員会の設立が含まれる。

ハマスは、いかなる合意にも、後になって合意が覆されたり無視されたりしないよう、イスラエルからの「公かつ明確な約束」が含まれていなければならないと強調した。

イスラエル当局者のひとりによれば、原則では停戦初日にハマスが人質４８人全員を解放し、イスラエルはガザ市での攻撃を凍結する。イスラエルとハマスは直ちに戦争の包括的な終結に向けた交渉を開始し、協議が続く限り戦闘は再開されない。当局者によれば、米国のトランプ大統領が交渉が続く限り停戦の維持を保証するという。

トランプ氏は７日夜、ＳＮＳに「誰もが人質の帰還を望んでいる。誰もがこの戦争の終結を望んでいる！」と投稿。「イスラエルは私の条件を受け入れた。ハマスも同様に受け入れるべき時だ」とし、これが「最後の警告」になるとも記した。

イスラエルメディアの「チャンネル１２」がこの原則を最初に報じた直後、イスラエル首相府は声明で、「イスラエルはトランプ大統領の提案を真剣に検討している。ハマスは引き続き拒否すると思われる」と述べた。ネタニヤフ首相の迅速な対応は、米国とイスラエルの緊密な調整をうかがわせた。

この新提案の報道を受け、被害者団体「人質・行方不明家族フォーラム」は「真の突破口だ」と今回の取り組みを支持する声明を発表した。