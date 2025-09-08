阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝

プロ野球の阪神は7日、甲子園球場で行われた広島戦に2-0で勝利し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。歓喜の瞬間を迎える前、球場にはかつての名曲が流れる場面が。ネット上の阪神ファンも「泣けたよ、泣けた」と涙していた。

粋な演出だった。2-0で迎えた9回、抑えとして岩崎が登場すると場内にはリンドバーグの「every little thing every precious thing」が流れた。藤川球児監督が現役時代、自身の登場曲として使用されたもので、岩崎はこの日、登場曲を変更してマウンドに上がっていた。

突如流れた名曲に、ネット上では涙する虎党が続出。X上には「こんなん泣く」「ここで藤川監督の登場曲泣ける」「最後の演出、泣きました」「ほんとこれは感動した」「泣けたよ、泣けた」との反応が寄せられ、阪神OBの糸井嘉男氏もXで「最後にこの登場曲は…泣ける」と綴っていた。

阪神の優勝決定は、2リーグ制となった1950年以降、史上最速に。1年目の藤川監督は球団初の新人監督優勝となった。



（THE ANSWER編集部）