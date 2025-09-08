ILLIT、TGC 2025 AUTUMN/WINTER初出演 さいたまスーパーアリーナで日本デビュー曲披露
ILLIT（アイリット）は、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に初出演した。
TGCは2005年にスタートし、年2回開催される日本最大級のファッションイベントである。今回はインターネットテレビ局ABEMAでの無料生中継に加え、TGC公式のYouTubeやX、LINE VOOMでも限定コンテンツを配信した。公式発表によれば、来場者を含む総体感人数は502万1,500人（うち来場者約2万1,500人、視聴者数約500万人）だった。
ILLITは、2024年3月にサバイバル番組「R U Next?」から誕生した多国籍5人組で、日本人メンバーのIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）を擁する。9月1日に日本デビューを果たしたばかりで、この日のステージでは日本デビューシングル「時よ止まれ」に加え、「jellyous」「Almond Chocolate」を披露した。
MCパートでは、全長約32メートルのランウェイが話題に上った。モカが「TGCといえば、この長いランウェイが特徴ですよね」と語ると、イロハも「本当にそう。私もランウェイを歩いてみたかったので、今日経験できて本当に嬉しいです」と笑顔を見せた。
韓国人メンバーのYUNAH（ユナ）は日本語で「皆さん、よく見えていますよ」と客席に語りかけ、MINJU（ミンジュ）も「私も見えていますよ」と呼応した。ペンライトを振るファンへ視線を送る場面もあった。
MINJUは観客との一体感について「今の気持ちは……マジ楽しい！ そして、マジやばい！です」と述べた。
■関連リンク
『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』…公式WEBサイト
TGCは2005年にスタートし、年2回開催される日本最大級のファッションイベントである。今回はインターネットテレビ局ABEMAでの無料生中継に加え、TGC公式のYouTubeやX、LINE VOOMでも限定コンテンツを配信した。公式発表によれば、来場者を含む総体感人数は502万1,500人（うち来場者約2万1,500人、視聴者数約500万人）だった。
ILLITは、2024年3月にサバイバル番組「R U Next?」から誕生した多国籍5人組で、日本人メンバーのIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）を擁する。9月1日に日本デビューを果たしたばかりで、この日のステージでは日本デビューシングル「時よ止まれ」に加え、「jellyous」「Almond Chocolate」を披露した。
▲ ILLIT（左から）MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA、YUNAH
MCパートでは、全長約32メートルのランウェイが話題に上った。モカが「TGCといえば、この長いランウェイが特徴ですよね」と語ると、イロハも「本当にそう。私もランウェイを歩いてみたかったので、今日経験できて本当に嬉しいです」と笑顔を見せた。
韓国人メンバーのYUNAH（ユナ）は日本語で「皆さん、よく見えていますよ」と客席に語りかけ、MINJU（ミンジュ）も「私も見えていますよ」と呼応した。ペンライトを振るファンへ視線を送る場面もあった。
MINJUは観客との一体感について「今の気持ちは……マジ楽しい！ そして、マジやばい！です」と述べた。
▲ MOKA
▲ IROHA
▲YUNAH
▲ WONHEE
▲ MINJU
■関連リンク
『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』…公式WEBサイト