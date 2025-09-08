男装も艶やかもこなすスーパーアイドル！戦国時代の巫女・出雲阿国が起こした「かぶき」の衝撃【前編】

「歌舞伎」という言葉から、多くの人は派手な衣装や隈取りを思い浮かべることでしょう。けれども、その始まりは意外にも、一人の女性が踊った奇抜な舞からでした。

その女性こそ「出雲阿国（いずものおくに）」と呼ばれた人物です。

阿国は戦国から安土桃山時代にかけて現れました。出雲大社の巫女であったと伝えられる彼女は、もともと神に奉納する舞を踊っていました。しかし、時代は大きく動き、人々は戦乱に疲れながらも新しい娯楽を求めていました。

阿国はその空気を敏感にとらえ、伝統的な舞を超えた自由な表現を始めたのです。

京都国立博物館の『阿国歌舞伎図屏風

「かぶく」とは何か

阿国が考案したのは「かぶき踊り」と呼ばれるものでした。「かぶく」とは「傾く」と書き、普通から外れて目立つことを意味します。町では派手な格好をした若者を「かぶき者」と呼んでいましたが、阿国はその流行を舞台に取り入れたのです。

彼女は男装して刀を振り回したり、遊女を真似て色気を漂わせたり、観客を驚かせるような演出を次々と試みました。ときには「ややこ踊り」と呼ばれる滑稽な踊りを披露することもありました。

こうした舞は、人々にとって初めて見るものばかりで、会場は常に熱狂に包まれたと伝えられています。

女性が舞台に立つ衝撃

特筆すべきは、阿国が「女性」であったという点です。戦国末期から江戸初期にかけて、女性が公の場で芸を披露することは珍しく、時に批判の対象ともなりました。それにもかかわらず、阿国は堂々と舞台に立ち、自由な表現を貫きました。

読者の皆さんにとっても、その勇気ある姿勢は鮮烈に感じられるのではないでしょうか。

流行の拡大

阿国の「かぶき踊り」は瞬く間に広まりました。京都をはじめ各地で評判となり、観客が押し寄せる様子は記録にも残っています。彼女の舞台は単なる芸能ではなく、町人たちにとって大きな楽しみであり、時代の空気を象徴するものでした。

阿国の肖像や詳しい記録は多く残っていません。しかし絵巻や当時の記録から、彼女が圧倒的な人気を誇り、まさに時代のスターであったことは間違いありません。

ただし、流行が広がれば問題も生じます。阿国が生み出した「かぶき踊り」は、やがて風紀や秩序を乱すとして批判を浴びるようになりました。

次回は、禁止と弾圧を経て、それがいかに「歌舞伎」という伝統芸能へと変化していったのかを見ていきましょう。

