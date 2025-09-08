¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃË¤Î¥³¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È£¶¡×
¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÃË¤Î¥³¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡×¤¬¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë6¤Ë¤ó¤ÎÃË¤Î¥³¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡¡¥Ñ¥ì¥Ã¥È6¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È£¶¡×
²Á³Ê¡§4,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â Ìó16Ñ¡ß¹â¤µ Ìó5cm
2025Ç¯¤Ë·ëÀ®5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î6¿ÍÁÈÃË¤Î»Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡×¤¬¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ÃË»Ò¤¿¤Á¡¢V»ú²óÉü¤ò¤Í¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê°õ¾Ý¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤ËÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÂæ»æ¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¡£
Âæ»æ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤ÇÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãë¿²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡§¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥Ó¥Ã¥ÄÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ß¥Á¥ç¥Ã¥×¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ë
¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃË¤Î¥³¡Ö¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡×
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¾å¤Ë¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥Ó¥Ã¥ÄÆþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Á¥ç¥Ã¥×¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Î¤»¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡§¥é¥Ö¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ë
Æî¶Ë¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÃË¤Î¥³¡Ö¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡×
¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡§¥¸¥ã¥â¥«¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥¸¡Ü¥Ð¥Ë¥é¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ë
¤è¤êÆ»¡¢¤ª»¶Êâ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¤¥Ì¤ÎÃË¤Î¥³¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¥¸¥ã¥â¥«¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥¸¤È¥Ð¥Ë¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡§¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ã¥ï¡¼¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ë
¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡¢Ãæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈ¾µû¿Í¡Ö¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¾å¤Ë¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¿Íµ¤No.1¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤¬¤Î¤»¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ß¥Ð¥Ë¥é¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ë
¡Ö¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤è¤·¤Ç¡¢¥³¥³¥í¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÃË¤Î¥³¡£
Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Ë¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥Ð¥Ë¥é¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡§¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡Ü¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ë
ËÁ¸±¹¥¤¤Ç¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¡¢²Î¤¬¾å¼ê¤Ê¥«¥¨¥ë¤ÎÃË¤Î¥³¡Ö¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡×
¡Ö¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÀ®5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î6¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤Î»Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¡£
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î12Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È£¶¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃË¤Î¥³¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤ ¥Ñ¥ì¥Ã¥È£¶¡× appeared first on Dtimes.