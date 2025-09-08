リッチなテクスチャー！ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ボディバスオイル(ローズブーケ)」
ボーテデュサエは、累計1万個販売したふんわり香るリッチなテクスチャーのボディバスオイルを数量限定で2025年9月8日(月)より販売します。
ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ボディバスオイル(ローズブーケ)」
販売開始日： 2025年9月8日(月)
販売料金 ： 5,500円(税込)
サイズ ： 箱 … 直径80×高さ120mm／容器 … 直径73×高さ102mm
カラー ： ピンク系
取扱い場所： 公式オンラインストア、直営店、他
リッチなテクスチャーのボディ＆バスオイル。
肌に溶け込むようなまろやかなオイルでボディを優しくマッサージ。
肌を包み込むようななめらかさと、心までほぐれる香りの余韻で毎日のバスタイムが、ちょっと特別になるオイルです。
ボディやフェイスまわりのマッサージだけでなく、頭皮クレンジングや入浴料としても使えます。
またマッサージ後にそのままお湯に浸かると白濁したミルキーなお湯に変化。
柔らかな香りが広がり、まるでスパのような癒し空間に。
肌をしっとり包み込みながら、心までほぐれる贅沢なひとときを過ごせます。
主成分のオイルは、ホホバオイル、オリーブオイル、アーモンドオイル、スクワラン、コメヌカ油などを使用。
コロンとした容器とリボンがとても可愛らしいデザイン
【香り】
ローズブーケの優雅なフローラル系の香り。
スズランやフリージアなどの贅沢な花々に、シダーウッドやマンダリン、ベルガモットなどをブレンド。
花々の優しい香りにウッドが深みを与え、優雅で上品な仕上がりに。
【使用方法】
ボディバスオイルのベーシックな使い方は、全身のオイルマッサージ。
リンパの流れに沿って優しく丁寧にもみほぐすようにマッサージ、軽く洗い流す程度でタオルドライを。
保湿力の高いオイルなのでしっとり艶やかなボディを作り上げます。
【入浴のお供に】
お風呂にゆっくり浸かる日は、ボディバスオイルをお供に。
香りがふわっと広がり優雅なバスタイムを演出。
お湯と混ざる事で乳化するボディバスオイルは、保湿効果の高い入浴料としても使えます。
お湯に浸かったあとは洗い流さずそのままタオルドライ、うるおいに満ちたツヤ肌に。
【頭皮のクレンジングケア】
見落としがちな頭皮ケアにもボディバスオイルが大活躍。
洗髪前の乾いた頭皮にオイルを馴染ませ、優しく揉みながらマッサージ。
オイルで浮かせた汚れを軽く湯洗いし、シャンプーやトリートメントで普段のヘアケアを。
頭皮に詰まった汚れが落ちてニオイも毛穴もスッキリ！いつもよりシャンプーの泡立ちが良いのを実感できます。
週1〜2回程度の使用がおすすめ。
