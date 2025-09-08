ぬいぐるみや日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズを展開するセガプライズ。

今回は2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期：2025年9月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

幅広い世代に愛されている「スヌーピー」のグッズが、2025年9月もセガプライズに登場します☆

秋らしいデザインのぬいぐるみや、流行りのスタイルを取り入れたマスコットなどがラインナップ。

つなげて楽しめるぬいぐるみなど、楽しいグッズがそろっています！

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ チェックベスト

登場時期：2025年9月5日より順次

サイズ：全長約24×24×28cm

種類：全2種（レッド、グリーン）

チェックのベストを着た姿が秋を感じる、「スヌーピー」の大きなぬいぐるみ。

レッドとグリーンの2色で、「スヌーピー」のカラーも秋らしいブラウンが使用されています☆

SNOOPY(TM) マスコット ヘッドフォン

登場時期：2025年9月5日より順次

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（レッド、ブラック、シルバー、ブルー）

トレンドのヘッドフォンスタイルを取り入れた「スヌーピー」のマスコット。

ヘッドフォンを耳に装着したり、首から提げたりと、思い思いに楽しむ姿がデザインされています。

立体的に再現されたヘッドフォンもポイントです！

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ バスタイム

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（スヌーピー（バスタブ）、スヌーピー（バスターバン）、ウッドストック）

バスタイムのシーンをイメージした「スヌーピー」と「ウッドストック」のぬいぐるみ。

泡風呂に浸かる姿やタオルとターバンを巻いた湯上がり姿の「スヌーピー」がキュートです☆

シャンプー中の「ウッドストック」は、頭に泡をつけています！

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ なかよく手つなぎ

登場時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全4種（ウッドストック、オラフ、スヌーピー、チャーリー・ブラウン）

手のところにスナップボタンが付いた、手を繋いだようにつながるぬいぐるみ。

「スヌーピー」と「ウッドストック」のほか、「チャーリー・ブラウン」と「オラフ」も登場します。

仲良く手を繋ぐ様子がかわいらしい、全種類集めたくなるグッズです！

おしゃれを楽しむ姿や、手を繋いで飾れるぬいぐるみなどの「スヌーピー」グッズが続々登場。

セガプライズの「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

