トレンドを取り入れたマスコットや手つなぎぬいぐるみ！セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズを展開するセガプライズ。
今回は2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！
セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
登場時期：2025年9月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
幅広い世代に愛されている「スヌーピー」のグッズが、2025年9月もセガプライズに登場します☆
秋らしいデザインのぬいぐるみや、流行りのスタイルを取り入れたマスコットなどがラインナップ。
つなげて楽しめるぬいぐるみなど、楽しいグッズがそろっています！
SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ チェックベスト
登場時期：2025年9月5日より順次
サイズ：全長約24×24×28cm
種類：全2種（レッド、グリーン）
チェックのベストを着た姿が秋を感じる、「スヌーピー」の大きなぬいぐるみ。
レッドとグリーンの2色で、「スヌーピー」のカラーも秋らしいブラウンが使用されています☆
SNOOPY(TM) マスコット ヘッドフォン
登場時期：2025年9月5日より順次
サイズ：全長約7×7×10cm
種類：全4種（レッド、ブラック、シルバー、ブルー）
トレンドのヘッドフォンスタイルを取り入れた「スヌーピー」のマスコット。
ヘッドフォンを耳に装着したり、首から提げたりと、思い思いに楽しむ姿がデザインされています。
立体的に再現されたヘッドフォンもポイントです！
SNOOPY(TM) ぬいぐるみ バスタイム
登場時期：2025年9月19日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（スヌーピー（バスタブ）、スヌーピー（バスターバン）、ウッドストック）
バスタイムのシーンをイメージした「スヌーピー」と「ウッドストック」のぬいぐるみ。
泡風呂に浸かる姿やタオルとターバンを巻いた湯上がり姿の「スヌーピー」がキュートです☆
シャンプー中の「ウッドストック」は、頭に泡をつけています！
SNOOPY(TM) ぬいぐるみ なかよく手つなぎ
登場時期：2025年9月26日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全4種（ウッドストック、オラフ、スヌーピー、チャーリー・ブラウン）
手のところにスナップボタンが付いた、手を繋いだようにつながるぬいぐるみ。
「スヌーピー」と「ウッドストック」のほか、「チャーリー・ブラウン」と「オラフ」も登場します。
仲良く手を繋ぐ様子がかわいらしい、全種類集めたくなるグッズです！
おしゃれを楽しむ姿や、手を繋いで飾れるぬいぐるみなどの「スヌーピー」グッズが続々登場。
セガプライズの「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
