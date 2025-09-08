BLACKPINKのリサと撮った写真を公開した米国の事業家が人工知能（AI）合成だったと告白し衝撃を与えている。

ソーシャルトレーディングアプリ「アフターアワー」の創業者ケビン・シュウ氏は最近自身のSNSに「BLACKPINKのリサに会った。投資家紹介で対話して飲み物の話をしながら楽しい時間を過ごした。リサが親切にセルカも撮ってくれた」としてリサと自身が並んで座っている写真を公開した。

しかしすぐ「実は何もなかった。『ナノバナナ』（グーグルのイメージ生成用AIモデル）でわずか数秒で生成した合成イメージにすぎない」と明らかにした。彼は「フェイクイメージを作るのにもう費用はかからない。すなわち詐欺師がこうしたフェイク写真と話を吐き出すだろう。オンラインで見るすべての自撮り写真をそのまま信じるな」と警告した。

ネットユーザーは「本当にリサと撮ったように見える」「もうどんな写真も信じられない」と驚いた。その上で「AI合成の表記義務が必要だ」「大規模詐欺の時代がきそうだ」と懸念した。

ナノバナナは人の顔と背景を精巧に合成する能力が卓越しており、「フォトショップに代わる技術」と呼ばれる。しかしディープフェイクのように悪用される可能性に対する懸念も大きくなっている。