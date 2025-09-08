トレンド感のある節あり木目柄にミッキーモチーフも！ベルメゾン ディズニー「ミニキッチンボード」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、前板のミッキーモチーフがさりげないアクセントになった「ミニキッチンボード」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ミニキッチンボード」ミッキーモチーフ
© Disney
タイプと価格：【小】24,900円（税込）、【大】39,900円（税込）
※別途、2,490円（税込）の大型商品送料がかかります
サイズ：【小】幅58、奥行40、高さ90.5cm、【大】幅58、奥行40、高さ120.5cm
耐荷重量：【天板】10kg、【棚板】5kg
主材：【本体】プリント紙化粧繊維板、【ガラス】3mm厚ミストガラス
可動棚：【小】2枚、【大】4枚 ※取っ手部のみ取り付け
製品重量：【小】19kg、【大】27kg
引出し有効内寸：【大】約51.5×34.5×9.5（高さ）cm・1杯
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
前板のミッキーモチーフがさりげないアクセントになっているミニキッチンボード。
キッチンに置いても圧迫感のないサイズで、食器、食材ストックなどをしっかりと収納することができます！
また、ごちゃつきがみえにくいミストガラスを使用しているのもポイント。
© Disney
節あり木目柄のナチュラルな雰囲気も魅力です。
トレンド感もあって、どのようなインテリアにも馴染みやすいデザイン☆
© Disney
前板のミッキーモチーフは立体的になっています。
ひょっこりと顔を覗かせているようでかわいい！
© Disney
サイズは「小サイズ」と、
© Disney
「大サイズ」の2種類の展開。
キッチンの大きさや用途に合わせてお好みで選ぶことができます。
© Disney
どちらも奥行たっぷりで、大皿や深皿なども収納できます☆
© Disney
「小タイプ」の天板は作業台として、「大タイプ」はレンジやトースター置き場としても使いやすそう。
© Disney
「大タイプ」にはカトラリーなどの収納に便利な引出しも付いています。
節あり木目柄とマットな質感がおしゃれなインテリア雑貨。
前板のミッキーモチーフがさりげないアクセントになっている、ディズニーデザイン「ミニキッチンボード」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
