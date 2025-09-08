¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û9·î8Æü¤Ï¡Ö¹ñºÝ¼±»ú¥Ç¡¼¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î8Æü¡Û9·î8Æü¤Ï¡Ö¹ñºÝ¼±»ú¥Ç¡¼¡×¡£¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤¬1965Ç¯¡¢¼±»ú¤Î½ÅÍ×À¤òÀ¤³¦¤ËÁÊ¤¨¤ëÆü¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼±»ú¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶µ°é¤Î»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤äµ¡²ñ¶ÑÅù¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÏº¤ºï¸º¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¼±»ú¤Î¿ä¿Ê¡×¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬À¸³è¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä³Ø¤ÓÊý¡¢Æ¯¤Êý¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼±»ú¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¸À¸ì¶µ°é¤äÀ®¿Í¶µ°é¤Î½¼¼Â¡¢ÃæÅÓÂà³ØËÉ»ß¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¼±»ú¥Ç¡¼¤Ï¡Ö¡ØÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦³Ø¤Ö¡ÙÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤¬¶¦Í¤¹¤ëÆü¤Ç¤¢¤ë¡£