W杯北中米大会欧州予選が7日に各地で行われた。

G組では、オランダがリトアニアを3―2で下し、2得点を挙げたFWメンフィス・デパイ（31＝コリンチャンス）が同国の単独歴代最多得点記録保持者となった。

前半11分に先制点すると、後半18分に決勝点をマーク。試合前まではフェイエノールトで指揮官を務めるロビン・ファンペルシー氏と50得点で肩を並べていたが、一気に上回り単独トップに立った。同国は4試合を終えて勝ち点10とし、グループ首位となった。

A組では、ドイツが北アイルランドに3―1で勝利し、2節目で初勝利を挙げた。開幕節はでスロバキアにW杯予選史上初めてアウェーで敗れる屈辱を味わっていたが、公式戦3連敗から立て直した。

またE組では、スペインがトルコを6―0で圧勝し、連勝でグループ首位に立った。

▽A組

ルクセンブルク 0―1 スロバキア

ドイツ 3―1 北アイルランド

▽E組

ジョージア 3―0 ブルガリア

トルコ 0―6 スペイン

▽G組

リトアニア 2―3 オランダ

ポーランド 3―1 フィンランド

▽J組

北マケドニア 5―0 リヒテンシュタイン

ベルギー 6―0 カザフスタン