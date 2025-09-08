【W杯欧州予選】デパイがオランダ最多得点記録更新 開幕黒星のドイツは予選初勝利
W杯北中米大会欧州予選が7日に各地で行われた。
G組では、オランダがリトアニアを3―2で下し、2得点を挙げたFWメンフィス・デパイ（31＝コリンチャンス）が同国の単独歴代最多得点記録保持者となった。
前半11分に先制点すると、後半18分に決勝点をマーク。試合前まではフェイエノールトで指揮官を務めるロビン・ファンペルシー氏と50得点で肩を並べていたが、一気に上回り単独トップに立った。同国は4試合を終えて勝ち点10とし、グループ首位となった。
A組では、ドイツが北アイルランドに3―1で勝利し、2節目で初勝利を挙げた。開幕節はでスロバキアにW杯予選史上初めてアウェーで敗れる屈辱を味わっていたが、公式戦3連敗から立て直した。
またE組では、スペインがトルコを6―0で圧勝し、連勝でグループ首位に立った。
▽A組
ルクセンブルク 0―1 スロバキア
ドイツ 3―1 北アイルランド
▽E組
ジョージア 3―0 ブルガリア
トルコ 0―6 スペイン
▽G組
リトアニア 2―3 オランダ
ポーランド 3―1 フィンランド
▽J組
北マケドニア 5―0 リヒテンシュタイン
ベルギー 6―0 カザフスタン