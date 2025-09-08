スポニチ

　W杯北中米大会欧州予選が7日に各地で行われた。

　G組では、オランダがリトアニアを3―2で下し、2得点を挙げたFWメンフィス・デパイ（31＝コリンチャンス）が同国の単独歴代最多得点記録保持者となった。

　前半11分に先制点すると、後半18分に決勝点をマーク。試合前まではフェイエノールトで指揮官を務めるロビン・ファンペルシー氏と50得点で肩を並べていたが、一気に上回り単独トップに立った。同国は4試合を終えて勝ち点10とし、グループ首位となった。

　A組では、ドイツが北アイルランドに3―1で勝利し、2節目で初勝利を挙げた。開幕節はでスロバキアにW杯予選史上初めてアウェーで敗れる屈辱を味わっていたが、公式戦3連敗から立て直した。

　またE組では、スペインがトルコを6―0で圧勝し、連勝でグループ首位に立った。

　▽A組

　ルクセンブルク 0―1 スロバキア

　ドイツ 3―1 北アイルランド

　▽E組

　ジョージア 3―0 ブルガリア

　トルコ 0―6 スペイン

　▽G組

　リトアニア 2―3 オランダ

　ポーランド 3―1 フィンランド

　▽J組

　北マケドニア 5―0 リヒテンシュタイン

　ベルギー 6―0 カザフスタン