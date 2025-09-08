女子ゴルフの岩橋里衣が６日に自身のインスタグラムを更新。「ご報告」として「私事ではございますが、このたび一般の方と結婚いたしました。８月に親族だけで小さな結婚式を挙げました」などとつづり、式の写真を報告した。

岩橋は「これから夫婦として、互いに支え合いながら歩んでいきたいと思います。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結び、ゴルファー仲間や関係者を含むフォロワーから「おめでとう お幸せに！！」「おめでとうございますー！素敵です♥♥♥」「ドレス姿も素敵です」などと祝福コメントが寄せられた。

岩橋は２０１７年サマンサタバサレディースで２位に入るなど活躍。１９年には下部ステップアップツアーの山陰合同銀行Ｄｕｏカードレディースで優勝した。

式の写真ではブライズメイドを務めたゴルファー仲間との１枚も話題に。同期プロの渡辺順子、植田希実子、坂下莉彗子、佐藤千紘がおそろいの黄色のドレスで付添人を務め、植田のＳＮＳには「みなさんお綺麗です」「とっても綺麗で素敵な笑顔ですね」「いい写真だねー」などとコメントが寄せられた。