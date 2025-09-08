松本隆55周年記念公演『風街ぽえてぃっく2025』最終出演者を発表 水谷豊＆初のコンサート出演となる綾瀬はるかが決定
作詞家・松本隆の活動55周年を記念するオフィシャルプロジェクト『風街ぽえてぃっく2025』が、9月19日と20日の2日間にわたり、東京・東京国際フォーラム ホールAにて開催される。その最終出演者と追加予定演奏曲が発表された。
【画像】初のコンサート出演となる綾瀬はるか
同イベントは、松本が手がけた名曲の数々を未来へと歌い継ぐコンサートとして企画されたもの。9月19日の『第一夜：風編』、9月20日の『第二夜：街編』の全二夜で構成され、それぞれ異なる出演者と演奏楽曲によって構成される。
今回の発表で、最終出演者として『第一夜：風編』に水谷豊、『第二夜：街編』に綾瀬はるかの参加が決定。水谷は松本から多数の楽曲提供を受けてきた俳優であり、綾瀬は2010年のアルバム『松本隆に捧ぐ-風街DNA-』への参加し、今回が初のコンサート出演となる。これにより2日間で全28組が出揃い、豪華な顔ぶれが並ぶこととなった。
また、予定演奏曲も追加発表され、『第一夜：風編』には「あなたを・もっと・知りたくて」「すこしだけ やさしく」「やさしさ紙芝居」「ルビーの指環」など、『第二夜：街編』には「赤いスイートピー」「瞳はダイアモンド」など6曲が新たに加わった。特に松田聖子の楽曲は、『第一夜：風編』で5曲、『第二夜：街編』では10曲が演奏予定とされており、注目を集めている。
両日の演奏は、“風街ばんど”が担当。音楽監督を務める井上鑑（キーボード）をはじめ、安部潤（キーボード）、土方隆行／今剛（ギター）、吉川忠英（アコースティックギター）、高水健司（ベース）、山木秀夫（ドラム）、川瀬正人（パーカッション）、高尾直樹・佐々木久美・藤田真由美（コーラス）、西村浩二（トランペット）、村田陽一（トロンボーン）、山本拓夫（サックス）、栄田嘉彦・矢野晴子（バイオリン）、渡部安見子（Viola）、笠原あやの（Cello）といった豪華メンバーが顔を揃える
加えて、会場で販売されるオフィシャルグッズも発表された。パンフレットには松本のインタビューや井上鑑のインタビュー、鈴木茂×南佳孝の対談、田中裕二（爆笑問題）、齋藤孝（明治大学教授）、スージー鈴木（音楽評論家）らによる書き下ろしコラムが掲載される。その他にも「風街てぃ〜しゃつ」「風街特製 涙拭く 木綿のハンカチーフ」「風街こっとん・と〜と」などに加え、洋菓子店ポアールとのコラボによる「風街くっきい」などがラインナップ。さらに、2日間通し券購入者には限定特典として「風街ぽ〜ち」がプレゼントされる。
■『第一夜：風編』（9月19日）出演者
井上芳雄／大友康平／木下晴香／近藤真彦／斉藤由貴／鈴木瑛美子／曽我部恵一／橋本環奈／槇原敬之／三浦宏規／水谷豊／宮澤エマ／本仮屋ユイカ／安田成美
■『第二夜：街編』（9月20日）出演者
綾瀬はるか／安藤裕子／大原櫻子／クミコ／さかいゆう／佐藤竹善／清水美依紗／鈴木茂／田島貴男／新妻聖子／氷川きよし＋KIINA.／星屑スキャット／南佳孝／山本彩
