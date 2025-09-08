「テレビを見て離婚したと知りました。ビックリして彼女のお母さんに連絡したら、『そうなのよ。ごめんね』みたいな返事が来ました」

【画像】故郷・鹿児島に里帰りした加藤ローサ（40）。バケツハット姿が「倒れるほど美しい」と話題に。

そう驚きを口にするのは、女優の加藤ローサ（40）の親族である。



離婚を発表した加藤ローサ（40）

◆◆◆

「離婚しても同居」に女性視聴者から共感の声

加藤がサッカー元日本代表・松井大輔（44）との離婚を発表したのは、8月17日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）だ。番組冒頭、今年より「ちょっと前」に別れたと突然の告白。ただ、現在も2人の子供と松井と共に、同じ家で暮らしているという。

番組には松井もVTR出演。「紙（離婚届）の問題だけ」と、今後も関係が変わらないと強調したが、

「加藤さんは『妻じゃない。頑張らなくて良いと思えるようになった』と、心境の変化に言及。『彼は変わらず自分の好きなことだけを追いかけているタイプ』と語るなど、2人の温度差が目立った」（芸能記者）

放送後、SNSでは加藤に共感する女性の声が相次いだ。恋人・夫婦仲相談所所長の三松真由美氏の分析。

「私自身、離婚後も元夫と同居していたことがありますが、籍を抜いて妻の役割から解放され、子ども中心の生活をしたいと思っている女性はいま多いのです」

妊娠8カ月でフランスに移住、病院を探すのにも苦労

鹿児島県出身で、イタリア人の父と、日本人の母のもとに生まれた加藤がブレイクしたのは、2004年の『ゼクシィ』のCM。以来、数々のドラマ・映画に出演した彼女が結婚相手に選んだのが松井だった。

共通の知人を介して知り合った2人。松井の猛アタックの末、11年6月に結婚と妊娠を同時に発表した。

「大輔さんとも食事しました。真面目な職人のような方で、畳の上で足を曲げられないと、1人だけ椅子に座っていた」（前出・親族）

この頃、松井が所属していたのはフランスのクラブ。加藤は妊娠8カ月で夫を追って小都市・ディジョンへ。以降、ブルガリア、ポーランドと、子育てをしながら欧州を転々とすることに。

「彼女はほぼ料理をしたことがなかったが、本を読んで必死で料理をした。言葉もわからず、病院などを探すのも苦労したと聞きました」（スポーツライター）

松井は華麗なテクニックが持ち味の一方、怪我にも悩まされる。そんな時期、加藤が毎日のように夫のマッサージをするなど、献身的に支えた。ただ、徐々にすれ違いが増えていく。

「いい加減にしてほしい」知人に漏らしていた“夫への本音”

「松井さんは常にサッカーが中心。彼は加藤さんの前に元CAの女性と結婚していて、彼女が『宇宙人ぽい』と語っていましたが、周りを振り回すところがある。

ポーランドに移籍した時、加藤さんは次男を妊娠中でしたが、松井さんが『ここで引退するかも』と言ったので、20時間かけて日本から向かった。しかしわずか3カ月でジュビロ磐田に移籍した」（同前）

20年、ベトナムのクラブへの移籍の際、加藤は「いい加減にしてほしい」と知人にポロリ。22年、松井が家族に伝えず、フットサルとサッカーの二刀流挑戦を決めたときは、SNSで「いつから？ 家事も頑張ってほしいんだけど」と不満をぶつけた。また、

「松井はタレントやスポーツ界に友人が多い。都内で若いハーフの女性と飲んでいる姿も目撃されている」（テレビ局関係者）

そして昨年12月の松井の引退試合では遂に……。

「普通は家族から花束を受け取るのですが、松井は横浜FCなどでチームメイトだった三浦知良と親友の今井翼からでした」（前出・記者）

“実家に帰ります”も選択肢にあった

ここ数年、加藤は子育ての傍ら、モデル業や女優業に復帰したが、ジュビロ時代に住んだ浜松のママ友と仲が良く、今でも交流がある。

よほど浜松が気に入っているようで、余所へ引っ越した後もマンションを購入。以前買った物件と2部屋合わせて、「現在の価値は計7、8000万円ほどになっている」（地元不動産屋）という。

「都内の自宅では家庭菜園をしています。実家のある鹿児島の家の畑で農作業をし、動画配信をすることも考えていた」（加藤の知人）

派手過ぎない暮らしを続けているのも、共感する女性が多い理由の1つだろう。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月4日号）