»³¸ý¿¿Í³»á¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬²ò»¶¤â»ëÌî¡Ä¤Ë¡ÖÅÙ´ÎÈ´¤«¤ì¤¿¡×¡ÖÅÞÆâ¹³Áè¤Ç²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡¿®½£ÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤¬£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤¬¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡×¡ÖÅÞÆâ¹³Áè¤Ç²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Î¼Ç¤²ñ¸«¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤¬¤â¤·¤â·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»³¸ý»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£¤¨¤¨¡Á¡¢¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Þ¤º¤½¤â¤½¤â¡¢²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¥Ö¥é¥Õ¤òËÜµ¤¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÞÆâ¹³Áè¤Ç²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢£·¾ò²ò»¶¤Ç¤¹¤é¡¢°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥°¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¡¢·¯»ÒÉ¿ÊÑ¤¹¤ë¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤âÁÊ¤¨¡Ö¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¹Í¤¨¤È¡¢ÅÞ¤Î¹Í¤¨¤ËÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡Ù¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£À¤ÏÀ£±²¯£²£°£°£°Ëü¤ÏËÍ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÞ°÷£±£°£°Ëü¤À¤±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò»É¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£