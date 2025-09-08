スリムに涼しく、どこでも快適。暮らしに溶け込むタワーファン【山善】の扇風機がAmazonに登場中‼
羽根なし設計で安心。省スペースでもしっかり涼風【山善】の扇風機がAmazonに登場!
山善の扇風機は、省スペースで設置できるスリムなタワーファン。お部屋のどこでも自然に馴染むスリムボディで、リビングはもちろん、キッチンや脱衣所など限られたスペースでも活躍する。
本体操作はジョグダイヤル式のシンプル設計で、どなたでも簡単に操作可能。操作部が高い位置にあるため、立ったままラクな姿勢で操作できる。
風量は弱・中・強の3段階で調整でき、その日の気温や体調に合わせて快適な風を届ける。ジョグダイヤルを首振り側に回すことで、左右60度までの自動首振り運転が可能。お部屋の広範囲に涼風を届ける。
羽根に触れない設計のため、お子様やペットがいる家庭でも安心して使用できる。フィルターとフィルター枠は簡単に取り外しでき、水洗いも可能で、いつでも清潔に保てる。
スマートなデザインと使いやすさを兼ね備えた、日常に寄り添う涼風家電だ。
