9月7日、倖田來未がInstagramを更新。郷ひろみとの2ショットを公開した。

【写真】郷ひろみのぬいぐるみを持ったアップSHOTなども公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、同日に開催された『Hiromi Go Concert Tour 2025 “70 YEARS a GO！”』のNHKホール公演を観に行ったことを報告。

続けて、「な、な、な、70歳？！助けて 時が止まっておりました。」「途中111曲目のシングルってお話があり、 目が飛び出ました どんだけー！！」と驚きつつ、「ひろみさんも踊りまくりですがお客様も本当に踊りまくりで、 わたしも掛け声andたくさん踊りまして。」「そして、 歌がほんっっとに 気持ち良すぎる歌声で。」などと感想を綴った。

さらに、「演出もそうですが、 今までのアーティスト生活を堪能できる、 今のひろみさんも昔のひろみさんも、本当に感じれるライブでした！」「あーーん 何やってもかっこよでした」ともコメントし、郷に肩を抱かれて笑顔を見せる2ショットや、客席で郷のオフィシャルグッズのぬいぐるみを持ったアップショットなどを掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「2人とも若いっ！！」「來未ちゃんが楽しそうで嬉しい」「大好きな2人」「來未ちゃんも素敵」などの声が寄せられていた。

今年がデビュー25周年イヤーである倖田は、テレビ・イベント出演に加えてライブやトークショーを行うなど、精力的に活動中。10月からはアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』が控えており、12月には昨年に続きディナーショー『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』が実施されることも発表された。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより