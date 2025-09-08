「おひつじ座（牡羊座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
ちょっと放っておく。
危なっかしいムード。
つい、手を出したくなる、口を挟みたくなるようなシチュエーションに立ち会うことになりそう。
でも、今週は「なりゆきを見守る」で十分です。うっかり割り込んでいくと、当事者ではないのにトラブルの矢面に立たされる的な理不尽、報われない面倒くささに巻き込まれます。「何か手伝えることがあったら、言って」と言いながら、さりげなく距離を取る非情さでよさそう。人は人、あなたはあなた、自分の課題に集中しましょう。
週末は、再訪にツキが。「もう一度行きたい」「見たい」を実行に移して。
デートは、癒やしプランで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
