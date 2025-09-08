¡Ú»°½Å¸©¡Û¹ÈÍÕ¤ËÀ÷¤Þ¤ëÀä·Ê¡õ½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ - ·§Ìî¸ÅÆ»¤ä°ËÀª¤¨¤Ó¤Ê¤É¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
»°½Å¸©¤¬¡¢¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢¡Ö½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°½Å¸© ½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó
»°½Å¸©¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·§Ìî¸ÅÆ» °ËÀªÏ©¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«Á³¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Î½©¤Ï¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ"ÆüËÜÂìÉ´Áª"¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì¡×¤ä¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤«¤é¹ÈÍÕ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¸æºß½ê³Ù¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤Àä·Ê¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»°½Å¸©¤Ï¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤«¤é³¤¤Î¹¬»³¤Î¹¬¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦Èþ¿©¤Î¸©¡£ËèÇ¯10·î1Æü¤«¤éµù¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡Ö°ËÀª¤¨¤Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´õ¾¯¤Ê¡Ö¥¬¥¹¤¨¤Ó¡×¤ä¡ÖÏ¡Âæ»û³Á¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»°½Å¸©¤Î½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ûÆóÂçÀ»ÃÏ¤ò·ë¤ÖÀä·Ê¤ÎÆ»¡Ö·§Ìî¸ÅÆ» °ËÀªÏ©¡×
¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¡×¤È¡Ö·§Ìî»°»³¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ»ÃÏ¤ò·ë¤Ö·§Ìî¸ÅÆ» °ËÀªÏ©¡£Ê¿À®16Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Öµª°Ë»³ÃÏ¤ÎÎî¾ì¤È»²·ØÆ»¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÀÐ¾ö¤äÃÝÎÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Æ»Ãæ¤Ç³¤(·§ÌîÆç)¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê·Ê´Ñ¡¢¿Í°Ù¤È¼«Á³¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿ÆÃÄ§¤¢¤ë¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÀä·Ê¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢Êâ¤¯¿Í¤ÎÌþ¤·¤ä°Â¤é¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©
¡ûÆüËÜÉ´Âì¤Ë¤âÁª½Ð¡ÖÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì¡×
°Ë²ì¤ÈÂçÏÂ¤Î¹ñ¶¤òÎ®¤ì¤ëÂìÀî¤Î¾åÎ®¤ËÏ¢¤Ê¤ë¿ô¡¹¤ÎßÆÉÛ¤¬Èþ¤·¤¤Âç¼«Á³¤Î¥¢¡¼¥È¤òºî¤ê½Ð¤¹ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì¡£¤½¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó4¥¥í¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£ÀÖÌÜ¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê¼«Á³¤Ï¡¢Ê¿À®¤ÎÌ¾¿åÉ´Áª¡¢ÆüËÜ¤ÎÂìÉ´Áª¡¢¿¹ÎÓÍá¤Î¿¹É´Áª¡¢¤½¤·¤ÆÍ·ÊâÉ´Áª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î·ÌÃ«¤Ë¿¥¤êÀ®¤¹¼ùÌÚ¡¢·ÌÎ®¡¢Âì¤Ê¤É¤ÎÁÕ¤Ç¤ëÍ¥²í¤Ê¿§ºÌ¤È²»¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¼«Á³¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£½©¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥í¥Ï¥â¥ß¥¸¡¢¥«¥¨¥Ç¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Ê¤É¤¬·ÌÃ«¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤ë¡£
ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì
¡û¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤«¤éÄ¯¤á¤ë»°¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö¸æºß½ê³Ù¡×¤Ï¸ÖÌîÄ®¤È¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¶¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îë¼¯¥»¥Ö¥ó¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»³¡£É¸¹â1212m¤Î¸æºß½ê³Ù¤Ï¡¢»³¾å¤Þ¤Ç¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õÃæ¤«¤é»³¤ÎÀä·Ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸æºß½ê³Ù¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¡¢»³¾åÉÕ¶á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃæÊ¢¡¢»³Ï¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ÷¤Þ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Î¹ÈÍÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¸æºß½ê³Ù
¡û½©¤Ï¥³¥¹¥â¥¹¤È¹ÈÍÕ¥³¥¥¢¤¬°ìÌÌ¤Ë
»ÖËà»Ô´Ñ¸÷ÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢Ìó9,000Ö¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¼ÐÌÌ¤Ë¡¢½Õ¤Ï¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡¢²Æ¤Ï¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡¢¤½¤·¤Æ½©¤Ë¤Ï¥³¥¹¥â¥¹¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯¥³¥¥¢¤Î¶¦±é¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÆÃ¤Ë½©¤Ï¡¢¿¼¹È¤Î¥³¥¥¢¤È¥³¥¹¥â¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±àÆâ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Þ´¶¤Ç½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
»ÖËà»Ô´Ñ¸÷ÇÀ±à
¡û¡ÖVISON¡×¤Ç»°½Å¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤òÌ£¤ï¤¦
VISON¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à24¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡¢»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¥Û¥Æ¥ë¤äÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ºÄ¾»Ô¾ì¡¢ÌôÁð¤ÇÍÌ¾¤ÊÂ¿µ¤Ä®¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌôÁðÅò¡¢ÏÂ¿©¤Î¿©ºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½70Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡£½©¤Ë¤Ï¡¢°ËÀª¤¨¤Ó¤ä¾¾ºåµí¡¢°ËÀªÀÖ¤É¤ê¤Ê¤É¡¢»°½Å¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÐ§¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
VISON
¡ûº£Ç¯¤Ç³«´Û70¼þÇ¯¡ÖÄ»±©¿åÂ²´Û¡×
Ä»±©¿åÂ²´Û¤Ï»ô°é¼ïÎà¿ô¤¬ÆüËÜ°ì¡£Ìó1200¼ï¤â¤Î³¤¤äÀî¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿ÍµûÅÁÀâ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥´¥ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¡£º£Ç¯¤Ç³«´Û¤«¤é70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢10·î26Æü¤Þ¤Ç´ÛÆâ¤Ç¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¡ÖÄ»±©¿åÂ²´Û70¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥´¥ó¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡¢°ËÀª»ÖËà¤Î³¤¤Îµû¤¿¤Á¤Ê¤É¤ò¡¢µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ä»±©¿åÂ²´Û
¡û½©¤Î²Ö¡¹¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡×
²Ö¤ÈÎÐ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡×¡£ÆüËÜºÇÂçµé(13,000ÄÚ)¤Î²Ö¤Ò¤í¤Ð¤Ë¡¢¥À¥ê¥¢¤ä¥³¥¹¥â¥¹¤Ê¤É¤Î½©¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüË×¸å¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¶ÀÃÓ¤Ï¡¢¥¤¥í¥Ï¥â¥ß¥¸¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤È²«¿§¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤
¡ûËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¡¢»°½Å¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¡ÖGLAMP DOME °ËÀª¸Åç¡×¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤ËÅì³¤¥¨¥ê¥¢½é¤Î¥É¡¼¥à·¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Ìó10,000Ö¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë¼ÇÀ¸¤Ë15Åï¤ÎÇò¤¤¥É¡¼¥à·¿¥Æ¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¡¢ºÌ¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¶õ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¼¿©¤Ï¾¾ºåµí¤ä°ËÀª¤¨¤Ó¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö»°½Å¥Ö¥é¥ó¥ÉBBQ¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
GLAMP DOME °ËÀª¸Åç
¡û10·î¤«¤éµù¤¬²ò¶Ø¡Ö°ËÀª¤¨¤Ó¡×
»°½Å¸©¤Î°ËÀª¤¨¤Ó¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤â¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£»ºÍñ´ü¤Ç¤¢¤ë5·î¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤ò¶Øµù¤È¤¹¤ë¡¢1²ó¤Ë»Å³Ý¤±¤ëÌÖ¤Î¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ï³¤¤Ë¤«¤¨¤¹¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿µù¾ì¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¡£¤½¤Î°Õ¼±¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÀª¤¨¤Ó
¡û¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¡ÖÅú»ÖÅç¥È¥í¤µ¤ï¤é¡×
Ä»±©¤ÎÎ¥Åç¡ÖÅú»ÖÅç¡¦¿ûÅç¡×¤Ç±È(¤Ò)¤Äà¤êµù¤È¤¤¤¦µùË¡¤Çµù³Í¤µ¤ì¤ë¥µ¥ï¥é¤Ï¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë»é¤¬¤Î¤ê¡¢¤½¤Î»éËÃ´ÞÍÎ¨¤Î¹â¤µ¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìËÜ°ìËÜ¡¢ÃúÇ«¤ËÄà¤ê¾å¤²¤¿¥µ¥ï¥é¤Ï¿È¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Á¯ÅÙ¤âÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä»±©¤Ç¤Ï¡¢»É¿È¤äßÕ¤ê(¤¿¤¿¤)¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¡£ÎãÇ¯9·î¤è¤ê½Ð²Ù¤¬³«»Ï¤·¡¢1·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿ô¤«·î´Ö¤Î¤ßÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Åú»ÖÅç¥È¥í¤µ¤ï¤é
¡û¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿©´¶¤È´Å¤ß¡Ö¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°¡×
¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°¤È¤Ï¡¢°ËÀªÏÑ¤ò´Þ¤à±ó½£Æç¤«¤é·§ÌîÆç¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³¤°è¤Çµù³Í¤µ¤ì¤ëÂÎ½Å700g°Ê¾å¤ÎÅ·Á³¥È¥é¥Õ¥°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»°½Å³°ÏÑµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î°Â¾è(¤¢¤Î¤ê)µù¹Á¤òÃæ¿´¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Æ¤Ã¤µ¤ä¤Æ¤Ã¤Á¤ê¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄ´Íý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°
¡û½©¤Î»°½Å¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤µ¤ó¤Þ¼÷»Ê¡×
¤µ¤ó¤Þ¼÷»Ê¤Ï¡¢·§ÌîÆç±è´ß°ìÂÓ¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤äº×»ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂåÉ½Åª¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¡£·§ÌîÆç¤Ç¤È¤ì¤¿»éËÃÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤¤µ¤ó¤Þ¤ò¡¢ÈøÏÉ°ÊËÌ(µªËÌ)¤Ç¤ÏÊ¢³«¤¤Ë¡¢·§Ìî°ÊÆî(µªÆî)¤Ç¤ÏÇØ³«¤¤Ë¤·¡¢±öÄÒ¤±¸å¤Ë¿åÀö¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤ò¹¹¤Ë¤ß¤«¤ó¿Ý¤Ë¤Ä¤±¡¢¤¹¤·ÈÓ¤Î¾å¤ËÈø¤ÈÆ¬¤â´Þ¤á¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡£
¤µ¤ó¤Þ¼÷»Ê
¡û"¸¸¤Î¤¨¤Ó"¡Ö¥¬¥¹¤¨¤Ó¡×
¥¬¥¹¤¨¤Ó¤ÏÊÌÌ¾¡Ö¥Ò¥²¥Ê¥¬¤¨¤Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿¼³¤°è¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆüÃæ¤ËÊÑ¿§¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÁ¯ÅÙÍî¤Á¤¬Áá¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¸¸¤Î¤¨¤Ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¨¤Ó¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤Ê¿È¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤ÓËÜÍè¤Î´Å¤ß¡¦»ÝÌ£À®Ê¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»°½Å¸©¤Ç¤ÏÅâÍÈ¤²¤ä¤«¤ÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥¹¤¨¤Ó
¡ûÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¡ÖÏ¡Âæ»û³Á¡×
Ï¡Âæ»û³Á¤Ï¡¢°ËÀª»ÔÀªÅÄÄ®(µìµÜËÜÂ¼)¤Ë350Ç¯Á°¡¢¿ÀµÜº×¼çÂçÃæ¿Ã±ÊÍê¤¬·úÎ©¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¸ÝÖÖ»³Ï¡Âæ»û¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë³Á¤òÏ¡Âæ»û³Á¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¾¼ÏÂ33Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¡Âæ»û³Á¤ÏÅüÅÙ¤¬15¡Á16%¤ÈÈó¾ï¤Ë´Å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£åÌÌ©¤Ê²ÌÆù¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ï¡Âæ»û³Á
¡û»°½Å¥Æ¥é¥¹¤Ç¡Ö12¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¡×³«ºÅ
9·î20Æü¡Á9·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢»°½Å¥Æ¥é¥¹(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®)¤Ë¤Æ¡Ö12¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¶¶¤È»°½Å¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¾¸Í½é´ü¤Î°ËÀª¾¦¿Í¤ÎÎò»Ë¤«¤éÉ³²ò¤¯¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÅÁÅý²»³Ú¤È¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±éÁÕ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¡¢¶ðÅÄÁáÂå¤µ¤ó¤Î¡Ö°ìÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¡¢°ËÀªÌ¾ÊªÀÖÊ¡¤Î²Æ¤ÎÎÃÌ£¡ÖÀÖÊ¡É¹¡×¤¬3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖÊ¡É¹
»°½Å¸© ½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó
»°½Å¸©¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö·§Ìî¸ÅÆ» °ËÀªÏ©¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«Á³¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Î½©¤Ï¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ"ÆüËÜÂìÉ´Áª"¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì¡×¤ä¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤«¤é¹ÈÍÕ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¸æºß½ê³Ù¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤Àä·Ê¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£
¡ûÆóÂçÀ»ÃÏ¤ò·ë¤ÖÀä·Ê¤ÎÆ»¡Ö·§Ìî¸ÅÆ» °ËÀªÏ©¡×
¡Ö°ËÀª¿ÀµÜ¡×¤È¡Ö·§Ìî»°»³¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ»ÃÏ¤ò·ë¤Ö·§Ìî¸ÅÆ» °ËÀªÏ©¡£Ê¿À®16Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡Öµª°Ë»³ÃÏ¤ÎÎî¾ì¤È»²·ØÆ»¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÀÐ¾ö¤äÃÝÎÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Æ»Ãæ¤Ç³¤(·§ÌîÆç)¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê·Ê´Ñ¡¢¿Í°Ù¤È¼«Á³¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿ÆÃÄ§¤¢¤ë¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÀä·Ê¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢Êâ¤¯¿Í¤ÎÌþ¤·¤ä°Â¤é¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
·§Ìî¸ÅÆ»°ËÀªÏ©
¡ûÆüËÜÉ´Âì¤Ë¤âÁª½Ð¡ÖÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì¡×
°Ë²ì¤ÈÂçÏÂ¤Î¹ñ¶¤òÎ®¤ì¤ëÂìÀî¤Î¾åÎ®¤ËÏ¢¤Ê¤ë¿ô¡¹¤ÎßÆÉÛ¤¬Èþ¤·¤¤Âç¼«Á³¤Î¥¢¡¼¥È¤òºî¤ê½Ð¤¹ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì¡£¤½¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó4¥¥í¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£ÀÖÌÜ¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê¼«Á³¤Ï¡¢Ê¿À®¤ÎÌ¾¿åÉ´Áª¡¢ÆüËÜ¤ÎÂìÉ´Áª¡¢¿¹ÎÓÍá¤Î¿¹É´Áª¡¢¤½¤·¤ÆÍ·ÊâÉ´Áª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î·ÌÃ«¤Ë¿¥¤êÀ®¤¹¼ùÌÚ¡¢·ÌÎ®¡¢Âì¤Ê¤É¤ÎÁÕ¤Ç¤ëÍ¥²í¤Ê¿§ºÌ¤È²»¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¼«Á³¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£½©¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥í¥Ï¥â¥ß¥¸¡¢¥«¥¨¥Ç¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Ê¤É¤¬·ÌÃ«¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤ë¡£
ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âì
¡û¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤«¤éÄ¯¤á¤ë»°¿§¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö¸æºß½ê³Ù¡×¤Ï¸ÖÌîÄ®¤È¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¶¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îë¼¯¥»¥Ö¥ó¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»³¡£É¸¹â1212m¤Î¸æºß½ê³Ù¤Ï¡¢»³¾å¤Þ¤Ç¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õÃæ¤«¤é»³¤ÎÀä·Ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸æºß½ê³Ù¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¡¢»³¾åÉÕ¶á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃæÊ¢¡¢»³Ï¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ÷¤Þ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Î¹ÈÍÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¸æºß½ê³Ù
¡û½©¤Ï¥³¥¹¥â¥¹¤È¹ÈÍÕ¥³¥¥¢¤¬°ìÌÌ¤Ë
»ÖËà»Ô´Ñ¸÷ÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢Ìó9,000Ö¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¼ÐÌÌ¤Ë¡¢½Õ¤Ï¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡¢²Æ¤Ï¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡¢¤½¤·¤Æ½©¤Ë¤Ï¥³¥¹¥â¥¹¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯¥³¥¥¢¤Î¶¦±é¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÆÃ¤Ë½©¤Ï¡¢¿¼¹È¤Î¥³¥¥¢¤È¥³¥¹¥â¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±àÆâ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Þ´¶¤Ç½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
»ÖËà»Ô´Ñ¸÷ÇÀ±à
¡û¡ÖVISON¡×¤Ç»°½Å¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤òÌ£¤ï¤¦
VISON¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à24¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡¢»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¥Û¥Æ¥ë¤äÆüËÜºÇÂçµé¤Î»ºÄ¾»Ô¾ì¡¢ÌôÁð¤ÇÍÌ¾¤ÊÂ¿µ¤Ä®¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌôÁðÅò¡¢ÏÂ¿©¤Î¿©ºà¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½70Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡£½©¤Ë¤Ï¡¢°ËÀª¤¨¤Ó¤ä¾¾ºåµí¡¢°ËÀªÀÖ¤É¤ê¤Ê¤É¡¢»°½Å¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÐ§¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
VISON
¡ûº£Ç¯¤Ç³«´Û70¼þÇ¯¡ÖÄ»±©¿åÂ²´Û¡×
Ä»±©¿åÂ²´Û¤Ï»ô°é¼ïÎà¿ô¤¬ÆüËÜ°ì¡£Ìó1200¼ï¤â¤Î³¤¤äÀî¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿ÍµûÅÁÀâ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥´¥ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¡£º£Ç¯¤Ç³«´Û¤«¤é70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢10·î26Æü¤Þ¤Ç´ÛÆâ¤Ç¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¡ÖÄ»±©¿åÂ²´Û70¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥´¥ó¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¡¢°ËÀª»ÖËà¤Î³¤¤Îµû¤¿¤Á¤Ê¤É¤ò¡¢µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ä»±©¿åÂ²´Û
¡û½©¤Î²Ö¡¹¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡×
²Ö¤ÈÎÐ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡×¡£ÆüËÜºÇÂçµé(13,000ÄÚ)¤Î²Ö¤Ò¤í¤Ð¤Ë¡¢¥À¥ê¥¢¤ä¥³¥¹¥â¥¹¤Ê¤É¤Î½©¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüË×¸å¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¶ÀÃÓ¤Ï¡¢¥¤¥í¥Ï¥â¥ß¥¸¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤È²«¿§¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤
¡ûËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¡¢»°½Å¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¡ÖGLAMP DOME °ËÀª¸Åç¡×¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤ËÅì³¤¥¨¥ê¥¢½é¤Î¥É¡¼¥à·¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Ìó10,000Ö¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë¼ÇÀ¸¤Ë15Åï¤ÎÇò¤¤¥É¡¼¥à·¿¥Æ¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¡¢ºÌ¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¶õ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¼¿©¤Ï¾¾ºåµí¤ä°ËÀª¤¨¤Ó¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö»°½Å¥Ö¥é¥ó¥ÉBBQ¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
GLAMP DOME °ËÀª¸Åç
¡û10·î¤«¤éµù¤¬²ò¶Ø¡Ö°ËÀª¤¨¤Ó¡×
»°½Å¸©¤Î°ËÀª¤¨¤Ó¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤â¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£»ºÍñ´ü¤Ç¤¢¤ë5·î¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤ò¶Øµù¤È¤¹¤ë¡¢1²ó¤Ë»Å³Ý¤±¤ëÌÖ¤Î¿ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ï³¤¤Ë¤«¤¨¤¹¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿µù¾ì¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ë¡£¤½¤Î°Õ¼±¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÀª¤¨¤Ó
¡û¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¡ÖÅú»ÖÅç¥È¥í¤µ¤ï¤é¡×
Ä»±©¤ÎÎ¥Åç¡ÖÅú»ÖÅç¡¦¿ûÅç¡×¤Ç±È(¤Ò)¤Äà¤êµù¤È¤¤¤¦µùË¡¤Çµù³Í¤µ¤ì¤ë¥µ¥ï¥é¤Ï¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë»é¤¬¤Î¤ê¡¢¤½¤Î»éËÃ´ÞÍÎ¨¤Î¹â¤µ¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìËÜ°ìËÜ¡¢ÃúÇ«¤ËÄà¤ê¾å¤²¤¿¥µ¥ï¥é¤Ï¿È¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Á¯ÅÙ¤âÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä»±©¤Ç¤Ï¡¢»É¿È¤äßÕ¤ê(¤¿¤¿¤)¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¡£ÎãÇ¯9·î¤è¤ê½Ð²Ù¤¬³«»Ï¤·¡¢1·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿ô¤«·î´Ö¤Î¤ßÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Åú»ÖÅç¥È¥í¤µ¤ï¤é
¡û¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿©´¶¤È´Å¤ß¡Ö¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°¡×
¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°¤È¤Ï¡¢°ËÀªÏÑ¤ò´Þ¤à±ó½£Æç¤«¤é·§ÌîÆç¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³¤°è¤Çµù³Í¤µ¤ì¤ëÂÎ½Å700g°Ê¾å¤ÎÅ·Á³¥È¥é¥Õ¥°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»°½Å³°ÏÑµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î°Â¾è(¤¢¤Î¤ê)µù¹Á¤òÃæ¿´¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Æ¤Ã¤µ¤ä¤Æ¤Ã¤Á¤ê¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄ´Íý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¢¤Î¤ê¤Õ¤°
¡û½©¤Î»°½Å¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤µ¤ó¤Þ¼÷»Ê¡×
¤µ¤ó¤Þ¼÷»Ê¤Ï¡¢·§ÌîÆç±è´ß°ìÂÓ¤ËÅÁ¤ï¤ë¡¢½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤äº×»ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂåÉ½Åª¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¡£·§ÌîÆç¤Ç¤È¤ì¤¿»éËÃÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤¤µ¤ó¤Þ¤ò¡¢ÈøÏÉ°ÊËÌ(µªËÌ)¤Ç¤ÏÊ¢³«¤¤Ë¡¢·§Ìî°ÊÆî(µªÆî)¤Ç¤ÏÇØ³«¤¤Ë¤·¡¢±öÄÒ¤±¸å¤Ë¿åÀö¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤ò¹¹¤Ë¤ß¤«¤ó¿Ý¤Ë¤Ä¤±¡¢¤¹¤·ÈÓ¤Î¾å¤ËÈø¤ÈÆ¬¤â´Þ¤á¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡£
¤µ¤ó¤Þ¼÷»Ê
¡û"¸¸¤Î¤¨¤Ó"¡Ö¥¬¥¹¤¨¤Ó¡×
¥¬¥¹¤¨¤Ó¤ÏÊÌÌ¾¡Ö¥Ò¥²¥Ê¥¬¤¨¤Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿¼³¤°è¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆüÃæ¤ËÊÑ¿§¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÁ¯ÅÙÍî¤Á¤¬Áá¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¸¸¤Î¤¨¤Ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¨¤Ó¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤Ê¿È¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤ÓËÜÍè¤Î´Å¤ß¡¦»ÝÌ£À®Ê¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»°½Å¸©¤Ç¤ÏÅâÍÈ¤²¤ä¤«¤ÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥¹¤¨¤Ó
¡ûÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¡ÖÏ¡Âæ»û³Á¡×
Ï¡Âæ»û³Á¤Ï¡¢°ËÀª»ÔÀªÅÄÄ®(µìµÜËÜÂ¼)¤Ë350Ç¯Á°¡¢¿ÀµÜº×¼çÂçÃæ¿Ã±ÊÍê¤¬·úÎ©¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¸ÝÖÖ»³Ï¡Âæ»û¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë³Á¤òÏ¡Âæ»û³Á¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¾¼ÏÂ33Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¡Âæ»û³Á¤ÏÅüÅÙ¤¬15¡Á16%¤ÈÈó¾ï¤Ë´Å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£åÌÌ©¤Ê²ÌÆù¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ï¡Âæ»û³Á
¡û»°½Å¥Æ¥é¥¹¤Ç¡Ö12¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¡×³«ºÅ
9·î20Æü¡Á9·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢»°½Å¥Æ¥é¥¹(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®)¤Ë¤Æ¡Ö12¼þÇ¯µÇ°´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¶¶¤È»°½Å¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¾¸Í½é´ü¤Î°ËÀª¾¦¿Í¤ÎÎò»Ë¤«¤éÉ³²ò¤¯¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÅÁÅý²»³Ú¤È¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±éÁÕ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¡¢¶ðÅÄÁáÂå¤µ¤ó¤Î¡Ö°ìÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¡¢°ËÀªÌ¾ÊªÀÖÊ¡¤Î²Æ¤ÎÎÃÌ£¡ÖÀÖÊ¡É¹¡×¤¬3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖÊ¡É¹