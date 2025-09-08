「本当に素晴らしいチームだった」メキシコ代表FWが森保ジャパンの戦いぶりに驚き！「優秀な戦力を揃えている」
現地９月６日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで激突した。
序盤、主導権を握った日本はハイプレスでボールを奪い、チャンスを作ったが、得点には繋がらず。その後は徐々にペースを掴まれていたなか、53分には久保のクロスから南野拓実が絶好機を迎えたが決め切れない。結局、最後までゴールは奪えず。試合はスコアレスドローに終わった。
強豪相手に善戦しながら勝ち切れなかったものの、森保ジャパンの戦いぶりに、メキシコの選手は驚いている。メキシコメディア『FOX SPORTS』によると、このゲームに途中出場したFWイルビング・ロサーノは、日本について次のように述べている。
「彼らは本当に素晴らしいチームだったよ。非常に優れた、高いクオリティを持つ選手たちを擁している。そして、つねにワールドカップ出場を果たしており、優秀な戦力を揃えたチームだ」
そして最後には「得点の機会が決められなかった」とチームの課題に触れ、「ハビエル（・アギーレ）監督が我々の改善点を指摘してくれるだろう」と語っている。
日本は次戦、現地９日にコロンバスでアメリカ代表と激突。一方のメキシコは韓国代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
