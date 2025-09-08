「おひつじ座〜うお座」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
満月がうお座にかかって、曖昧な着地をしそう。
何も変わっていない、決まっていないけれど、なんとなく、これで一段落と全員が感じ取ることができるでしょう。テレパシーに近いコミュニケーションで、感覚的に理解する、流れをキャッチするのです。つかみどころのなさは、そういう仕様と割り切って。突き詰めずに、先へ進みましょう。
ちょっと放っておく。
さりげなく売り込む。
足場を作りましょう。
強い意志でまとめ上げて！
“ダメ”を見捨てずに。
短距離、短時間勝負で！
整ったら、あなたの勝ち！
矢印を内側に向けて。
QOLを高めて。
あなたらしさをプラス。
古き良き時代を取り戻す。
客観性をプラス。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）ノータッチ＆スルーで、
ちょっと放っておく。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ちょいアピール。
さりげなく売り込む。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）二拠点ライフのススメ。
足場を作りましょう。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）完成、完了、一区切りへ！
強い意志でまとめ上げて！
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）逆転ムーブ。
“ダメ”を見捨てずに。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ショートスタイル推奨。
短距離、短時間勝負で！
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）運気は温冷浴のごとく！
整ったら、あなたの勝ち！
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）自分探しと自分育て。
矢印を内側に向けて。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）変化と応用。
QOLを高めて。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）こだわりがカギ。
あなたらしさをプラス。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）リバイバルムード。
古き良き時代を取り戻す。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）うお座の満月。
客観性をプラス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)