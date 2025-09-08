「マジ？」「超面白い」ド軍25億円男に不敗神話が爆誕　4番先発時は5戦5勝「ロバーツは彼を永遠に4番に据えてしまう…」

4番で先発出場し、2安打を放ったドジャース・コンフォート(C)Getty Images

ドジャースは現地時間9月7日の敵地でのオリオールズ戦に5-2で勝利。連敗を5でストップした。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が、2打席連続本塁打となる47号、48号を放つ活躍を見せた。

【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ

この試合では、先発オーダーが発表された時点で、SNS上は騒然とした。打率1割台と低迷するマイケル・コンフォートが「4番・左翼」で名を連ねた。

ただでさえ泥沼の連敗中とあって、フラストレーションがたまっているファンからは「打率2割以下の扇風機だぞ。正気か？？」「ロバーツ監督は頑固な人だ」「絶対意地になってるだろ」「嘘だと言ってくれ」といった困惑の声が飛び交った。

そのコンフォートは2試合ぶりの出場で、一定の活躍を見せた。初回2死からオリオールズ先発・菅野智之のスプリットをとらえ、右前安打。5回1死からは2番手のグラント・ウルフラムから7球目のカーブを再び右前に運んだ。

7回には四球を選び、計3出塁。9回1死一、二塁では遊ゴロ併殺打に倒れ、今季5試合目の4番としての反省点は残ったが、打率は.194に上昇した。