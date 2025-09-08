¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡Ä¡×³ÑÅÄÍµµ£¤¬Ê°ÅÜ¤·¤¿¡ÈÆ±»ÎÆ¤¤Á¡É¡¡ÌµËÅ¤Ë¹¶¤á¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¾×ÆÍÍýÍ³¤ò¼çÄ¥¡Ö¥æ¥¦¥¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×
³ÑÅÄ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥í¡¼¥½¥ó¡£Èà¤Ë¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡Ö·è¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤È·É°Õ¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¤·Îõ¤Ê¶¥Áè²¼¤Çµ¯¤¤¿¡ÈÆ±»ÎÆ¤¤Á¡É¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤âÅÜ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î7Æü¡¢F1¤Îº£µ¨Âè16Àï¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Î·è¾¡¤¬¥â¥ó¥Ä¥¡¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°Àï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç8Àï¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï13°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£2ÀïÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡©¡¡³ÑÅÄ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ÀÜ¿¨¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ·÷Æâ¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£9ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿25ºÐ¤Ï¡¢27½µÌÜ¤Ë¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È¸ß¤¤¤ËÈ´¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡»ÐËå¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢30½µÌÜ¤Ë¡È»ö·ï¡É¤Ïµ¯¤¤ë¡£³ÑÅÄ¤ò¸åÊý¤«¤éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤¬³ÑÅÄ¤È3ÅÙ¤âÀÜ¿¨¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸å¼Ô¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï±¦Â¦¤Î¥Õ¥í¥¢¤ËÂ»½ý¡£¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã²¼¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¤Ë½ç°Ì¤âÍî¤Á¡¢Æþ¾Þ¤òÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë·ÏÎó¤Î¤¤¤ï¤Ð¡ÈÆ±Î½¡É¤Î¹¶¤á¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ê¤Î¤Ï³ÑÅÄ¤À¡£Ã´Åö¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¦¥Ã¥É»á¤Ø¤ÎÌµÀþ¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£ÇÏ¼¯¤À¡×¤ÈÅÜÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿25ºÐ¤Ï¡¢·è¾¡¸å¤Ë±þ¤¸¤¿F1¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤è¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¾·×¤ÊÆ°¤¤Ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢Á°Æü¤Î¸ø¼°Í½Áª1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î20ÈÖ¼ê¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÌµËÅ¤È¤â¸À¤¨¤ëÁö¹Ô¤ËÃÇ¤¸¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁè¤¤¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡£Á°²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â°ì´Ó¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¶á¤âÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¹¶·âÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Þ¤¡¡Ä¡Ä¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤â¤·¡¢Èà¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁè¤¦¾õ¶·¤Ë¤¤¤¿¤éËÍ¤âº£²ó¤Î¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£»ÐËå¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤é¤ÏÅ¨Æ±»Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£¤ÎËÍ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤±¤ÉÆ±»þ¤Ë¡¢·è¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤È·É°Õ¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×
¡Ö¸þ¤³¤¦¤âºÝ¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤Î¼çÄ¥
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤¬Èà¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿³ÑÅÄ¡£°ìÊý¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤â¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£¾×ÆÍ¸å¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë14°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿23ºÐ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯F1¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»ýÏÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¥¦¥¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢È´¤ÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇÆó¿Í¤È¤â¥³¡¼¥¹¥ª¥Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÖ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°Ãæ¤Ï¥³¡¼¥¹Ã¼¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤Ï¸þ¤³¤¦¤âºÝ¤É¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¾×ÆÍ¡£¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾ù¤í¤¦¤Ë¤â¡¢³ÑÅÄ¤ÎÁö¤ê¤¬¤½¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÜ¤ê¤À¤±¤¬Ê¨¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹¶ËÉ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÂ®¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ö¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ëºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
