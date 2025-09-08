イメージ写真（写真：PeopleImages/Shutterstock）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

「打率2割台で首位打者」の可能性も

今季のNPBは、記録面で見ると、過去にない異例の年になりそうだ。

まずセ・リーグでは「3割打者」が消滅する可能性が高まっている。9月6日時点で、巨人の泉口友汰が辛うじて.320で3割超えだが、もし3割打者が消滅すれば、1リーグ時代の1942年、巨人、呉波の打率.286（370打数106安打）以来の「打率2割台での首位打者」ということになる。

9月6日現在、セ・リーグ打率トップで唯一の3割超えバッターの巨人の泉口友汰（写真：共同通信社）

1942年と言えば、前年に太平洋戦争がはじまり、日本は「戦時下」。物資は窮乏し、職業野球でも使い古したボールを使用していて打球が飛ばなかったと言われている。

比較にならないほど競技環境が充実した今のプロ野球だが、80年以上前以来の「投高打低」の時代になっている。

パ・リーグも3割打者は2人だけ。

「投高打低」の背景に何があるのか？ 今後の究明が必要だが、それとともに、NPBの記録分野では、もう一つの異常事態が進行している。

両リーグの「規定打席」到達者が激減しているのだ。

9月2日時点では、セ・リーグ17人、パ・リーグ19人。

昭和の昔から「打撃30傑」という名が知られているように、両リーグの規定打席到達者は30人前後いるのが当たり前だった。

1958年に両リーグが12球団になって以降昨年までの、規定打席到達者数のセ・パ最多、最少を見てみると以下の通りになる。

【最多】

・1986年パ39人 首位打者：落合博満（ロッテ）.360：3割10人

・1996年セ38人 首位打者：パウエル（中日）.340：3割16人

・2004年セ38人 首位打者：嶋重宣（広島）.337：3割20人

【最少】

2013年セ21人 首位打者：ブランコ（DeNA）.333：3割5人

2022年パ21人 首位打者：松本剛（日本ハム）.347：3割2人

今季は、両リーグともにこの記録を下回る可能性が高まっている。

打高になると規定打席到達者は増え、打低になると減るという傾向はある。NPBでは2011年の「統一球」の導入によって公式球の反発係数が低下し打低が進んだ。これによって3割打者、規定打席到達者が減少したという説明は付きそうだ。

「規定打席」の歴史

そもそも「規定打席＝qualified plate appearances」は、「打率」という記録の発明に伴ってできた概念だ。

安打数÷打数で求められる打率（Batting average）は、1859年に「記録の神様」と言われ野球記録の礎を築いたジャーナリストのヘンリー・チャドウィックによって考案された。

イギリス出身のチャドウィックは、クリケット競技の打率に着想を得た。両競技の「打率」はかなり性格が違う。

野球には、安打、凡打、三振のほかに四球、死球というリザルトがある。チャドウィックは、四死球を打数から除外し、打率の計算には含めなかった。

リーグ戦が始まってから個人成績として「打率ランキング」が表示されるようになったが、出場試合数の少ない打者＝打数の少ない打者の方が打率が高くなる傾向が顕著になったため、打率の争いは、一定の試合に出場した選手を対象とすることとなった。

草創期のMLBでは「出場試合数の3分の2以上」という規定が永年使われた。

1942年のナショナル・リーグで出場試合数3分の2をクリアした選手は62人いた。なかでボストン・ブレーブスのアーニー・ロンバルディが打率.330で首位打者になったが、打数はリーグ57位の308、これに対し打率2位のカージナルスのエノス・スローターは倍近い591打数で打率.318だったために、本当の首位打者はスローターではないかという議論が起こった。

これがきっかけとなって1950年から、打率争いの対象となる打者を、試合数×2.6以上の打数（規定打数）をクリアした打者とした。1950年でいえば400打数前後だった。

これで決着がついたかと思えたが、1954年、レッドソックスの大打者、テッド・ウィリアムスが打率.345をマークしたが、386打数133安打と規定打数に足りず、インディアンズのボビー・アビーラが打率.341（555打数189安打）で首位打者となった。

しかし強打者ウィリアムスは投手に勝負を避けられることが多く137もの四死球があった。これでは、投手が勝負を避ける強打者は首位打者になれないことになる、という議論が再び起こる。そのため打数＝At bat（凡打＋安打＋三振＋失策出塁）ではなく、打席＝Plate appearances（打数＋四死球＋犠打＋犠飛＋妨害出塁）をもとにした基準を作るべきだと言うことになり、1957年から試合数×3.1という「規定打席」が決められ、現在に至っている。

「403打席」が目標になっていた時代も

NPBの場合ははるかに緩い規定で、1リーグ時代から1958年までは根拠もなく100〜300打数が設定されていた。また打数に加え「出場試合数」を規定に加えたシーズンもあった。

1950年、セ・リーグ西日本パイレーツの南村不可士は、打率3割（377打数113安打）をマークした。この年の規定打数は300だからクリアしていたが、この年のセ・リーグだけ「100試合以上」という規定があったため96試合出場の南村はランク外となった。

NPBがMLBと同様、「試合数×3.1」という「規定打席」を設けたのは1959年、王貞治が巨人に入団した年だった。

以後、NPBにも「規定打席」という考え方が浸透した。

1958年以降、セ・パ両リーグは、各リーグ6球団26試合総当たりの「130試合制」が定着した（引き分け再試合があった年もある）。これとともに「130×3.1」の「403打席」が、打者の「目標」になっていく。

この403打席をクリアして「打撃30傑」に名前が載ることこそが「レギュラー選手の証」となったのだ。

1958年に立教大学から巨人に入団した長嶋茂雄は、1年目の58年から引退する74年までキャリア17年すべてで「規定打席」をクリアした（1958年は「規定打数」）。1969年に法政大学から広島に入団した山本浩二は1年目の69年から最終年の86年まですべて「規定打席」をクリア、長嶋を上回る「18年連続」をマークした。

新人から、規定打席「403」をクリアするような選手は「エリート選手」と言われるようになった。現役では、2019年大阪ガスからドラフト1位で阪神に入団した近本光司が今季まで7年連続で規定打席に到達している。

対照的に荻野貴司はトヨタ自動車から2009年ドラフト1位でロッテに入団したが、怪我や故障続きでなかなか規定打席に到達することができず、10年目の2019年に34歳で初めて規定打席をクリア、打率.315（3位）でベストナイン、ゴールデングラブを受賞した。

ゴールデングラブは規定打席未達でも選ばれることがあるが、ベストナインは規定打席クリアが前提となる。荻野は苦節10年でようやく球史に名を残したと言える。

選手数の増加が「規定打席到達者」減少の一因

「規定打席」を巡って熾烈な戦いになるのが「首位打者争い」だ。

1975年の太平洋、白仁天（打率.319）、1981年の阪神、藤田平（打率.358）、1991年のロッテ、平井光親（打率.314）は、「403打席ちょうど」で首位打者を獲得した。これらの選手は明らかに規定打席を意識していたのだ。

実は、野球規則には「規定打席未達でも、その不足分を打数として加算しても、打率2位の打者よりも上回る場合は、首位打者に認定する」というルールがある。これまでNPBの一軍でこのルールを適用されたケースはないが、規定打席は、選手の個人成績を考えるうえで非常に重たい数字なのだ。

このところ、NPBで規定打席に到達する選手が減少しているのは、一つには、NPB全体の選手数が増加していることがあるだろう。

育成も含めた、NPB選手数の推移は以下の通り。

2020年：941人

2021年：951人

2022年：989人

2023年：1015人

2024年：1035人

2025年：1066人

コロナ以降、125人も選手が増えている。支配下選手枠は1球団70人、12球団で840人と決まっている。一軍の試合に出るための枠は増えてはいないが、支配下枠と育成枠の選手の異動は、以前に比べはるかに頻繁になっている。

これに伴い、なるべく多くの選手を試したいという意向を持つ一軍監督が増えてきた。

このために、1軍の試合に出場する選手は2020年の667人から、24年には705人と増加している。レギュラー争いがそれだけ激化しているのだ。

さらに、今のNPBはセイバーメトリクスなどデータ野球の進化が進み、試合での用兵が以前よりもきめ細かくなっている。相手チームの先発投手によって、レギュラー選手を外して他の選手を打順に入れたり、一つのポジションに複数の選手を併用したり、選手起用がより複雑になっている。

2023年にパ・リーグで優勝したオリックスは、143試合で135通りの打順を組んだ。打順が同じだったのは8回だけ。まさに「猫の目打線」で3連覇を果たした。これは中嶋聡監督の意向に加えて、データに裏付けられた選手起用だったと言える。

ただ、こうした「猫の目」が、必ずしも勝利に結びつくとは言えない。この年のセ優勝チーム阪神は、12球団最小の143試合で69通りの打順でセ・リーグを制した。岡田彰布監督は「選手を固定する」ことで強いチームを作ったのだ。

打率の価値、低下したのか

今のNPBでは中嶋聡流の「猫の目」の選手起用をするチームが多い。違う見方をすれば、選手層が厚くなり控え選手の実力が上がって、レギュラーとの差が小さくなったことも大きいだろう。

さらに言えば、近年「打率」の「価値」が下落したことも大きい。セイバーメトリクスの浸透とともに、安打には野手のいないところに偶然落ちた打球も多いなど「偶然の要素」が大きいとされ、MLBでは打率という指標の評価が急落した。

昨年まで3年連続で首位打者を獲得したルイス・アラエズ（現パドレス）は、MVP投票では22年13位、23年8位、24年18位と、全く評価されなかった。

NPBではかつて、首位打者争いを「バットマンレース」と言い、首位打者は最も優秀な打者だとされた。しかし近年、MLBほどではないが、NPBでも打率は打者の「評価の一つに過ぎない」という見方が強まった。それにともない「規定打席」へのこだわりも薄れつつある。

9月5日時点で17人しか規定打席到達者がいないセ・リーグでは、ヤクルトの内山壮真が「規定打席ちょうど」だ。1試合でも欠場するとランキングを外れる可能性がある。

一方19人のパではオリックスの紅林弘太郎、西武の外崎修汰など今後到達しそうな打者もいる。地味な指標だがシーズン終盤、「規定打席」にも注目したい。

筆者：広尾 晃